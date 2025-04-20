Как вырастить сладкую свеклу - секреты посадки, полива и подкормки

Как вырастить сладкую свеклу? Избегайте навоза, контролируйте pH и подпитывайте с умом - и результат поразит!

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Как сделать, чтобы свекла была сладкой / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как увеличить сахарность свеклы

Чем подкормить свеклу, чтобы она стала сладкой

Красная свекла - очень популярный, полезный и вкусный овощ, поэтому украинцы обязательно высаживают ее на своих огородах.

Свекла может вырасти мелкой и несладкой, если будет расти на непригодной почве. А эта культура любит богатые перегноем, влажные и рыхлые почвы. Лучше всего высевать свеклу на участках, где в прошлом году вносили органические удобрения. "Главред" поможет разобраться, как сеять свеклу так, чтобы она выросла крупной и сладкой.

Свекольные семена мелкие, но многоростковые: из одного семени может вырасти несколько корнеплодов. Поэтому даже у самых опытных дачников посев часто получается загущенным. Чтобы свекла не уродилась мелкой, ее нужно высевать редко, а после всходов обязательно прореживать лишние ростки. Расстояние между растениями должно составлять не менее 15-20 см.

Свекла лучше других корнеплодов переносит временный недостаток влаги, но не стоит ее проверять на прочность. Если не поливать свеклу вовремя, особенно в период формирования корнеплодов, она не достигнет нужного размера и останется мелкой. Но и слишком частые поливы не пойдут ей на пользу: уплотненная почва мешает доступу воздуха к корням, что замедляет рост.

Как вырастить сладкую свеклу

Чтобы свекла выросла сладкой, в почву не рекомендуют вносить свежий навоз. Во время его разложения выделяется большое количество азота, что стимулирует рост ботвы, а не корнеплодов. К тому же свекла, выращенная в перенасыщенной азотом почве, может иметь горьковатый привкус. Чрезмерное количество азота также делает свеклу корявой, бледной, с белыми прожилками - поэтому лучше не рисковать.

Если у вас кислая почва, то урожай свеклы будет низким. Оптимальный уровень pH для этой культуры - от 6,5 до 7,5. Что же делать, если почва не соответствует этим параметрам? Как рассказывают на YouTube-канале "Дом и приусадебный участок", для улучшения почвы можно использовать древесную золу или измельченную яичную скорлупу.

А чтобы уменьшить щелочность, стоит внести торф, куриный помет или кислые удобрения: суперфосфат, сульфаты, гидрофосфат аммония. Хорошо работает также выращивание сидератов - например, горчицы.

Подкормка свеклы: зола, соль и бор

Через 2-3 недели после первого прореживания свеклу следует подкормить раствором золы и поваренной соли. Последняя, кстати, увеличивает содержание сахара в корнеплодах. Для приготовления раствора нужно растворить 2 стакана золы и 1 столовую ложку соли в 10 литрах теплой воды, хорошо перемешать и полить им грядку.

Свекла будет вкуснее и слаще, если в почве есть бор. Чаще всего дефицит бора возникает в заболоченных, песчаных и супесчаных почвах. В таком случае один раз за сезон свеклу следует подкормить борной кислотой: 10 граммов препарата растворяют в 10 литрах воды.

Для того, чтобы вырастить большую и сладкую свеклу, следует правильно выбрать участок, соблюдать режим полива, контролировать кислотность почвы, избегать избытка азота и вовремя подпитывать растение полезными микроэлементами.

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