Как вырастить сладкую свеклу - секреты посадки, полива и подкормки

О чем вы узнаете:
- Как увеличить сахарность свеклы
- Чем подкормить свеклу, чтобы она стала сладкой
Красная свекла - очень популярный, полезный и вкусный овощ, поэтому украинцы обязательно высаживают ее на своих огородах.
Свекла может вырасти мелкой и несладкой, если будет расти на непригодной почве. А эта культура любит богатые перегноем, влажные и рыхлые почвы. Лучше всего высевать свеклу на участках, где в прошлом году вносили органические удобрения. "Главред" поможет разобраться, как сеять свеклу так, чтобы она выросла крупной и сладкой.
Свекольные семена мелкие, но многоростковые: из одного семени может вырасти несколько корнеплодов. Поэтому даже у самых опытных дачников посев часто получается загущенным. Чтобы свекла не уродилась мелкой, ее нужно высевать редко, а после всходов обязательно прореживать лишние ростки. Расстояние между растениями должно составлять не менее 15-20 см.
Свекла лучше других корнеплодов переносит временный недостаток влаги, но не стоит ее проверять на прочность. Если не поливать свеклу вовремя, особенно в период формирования корнеплодов, она не достигнет нужного размера и останется мелкой. Но и слишком частые поливы не пойдут ей на пользу: уплотненная почва мешает доступу воздуха к корням, что замедляет рост.
Как вырастить сладкую свеклу
Чтобы свекла выросла сладкой, в почву не рекомендуют вносить свежий навоз. Во время его разложения выделяется большое количество азота, что стимулирует рост ботвы, а не корнеплодов. К тому же свекла, выращенная в перенасыщенной азотом почве, может иметь горьковатый привкус. Чрезмерное количество азота также делает свеклу корявой, бледной, с белыми прожилками - поэтому лучше не рисковать.
Если у вас кислая почва, то урожай свеклы будет низким. Оптимальный уровень pH для этой культуры - от 6,5 до 7,5. Что же делать, если почва не соответствует этим параметрам? Как рассказывают на YouTube-канале "Дом и приусадебный участок", для улучшения почвы можно использовать древесную золу или измельченную яичную скорлупу.
А чтобы уменьшить щелочность, стоит внести торф, куриный помет или кислые удобрения: суперфосфат, сульфаты, гидрофосфат аммония. Хорошо работает также выращивание сидератов - например, горчицы.
Подкормка свеклы: зола, соль и бор
Через 2-3 недели после первого прореживания свеклу следует подкормить раствором золы и поваренной соли. Последняя, кстати, увеличивает содержание сахара в корнеплодах. Для приготовления раствора нужно растворить 2 стакана золы и 1 столовую ложку соли в 10 литрах теплой воды, хорошо перемешать и полить им грядку.
Свекла будет вкуснее и слаще, если в почве есть бор. Чаще всего дефицит бора возникает в заболоченных, песчаных и супесчаных почвах. В таком случае один раз за сезон свеклу следует подкормить борной кислотой: 10 граммов препарата растворяют в 10 литрах воды.
Для того, чтобы вырастить большую и сладкую свеклу, следует правильно выбрать участок, соблюдать режим полива, контролировать кислотность почвы, избегать избытка азота и вовремя подпитывать растение полезными микроэлементами.
Вас может заинтересовать:
- Кабачки будете раздавать соседям: чем посыпать грядку для рекордного урожая
- Чем подкормить тюльпаны весной: секрет яркого и продолжительного цветения
- Чем подкормить чеснок весной - удобрения, которые действительно работают
О канале "Дом и приусадебный участок"
Канал создан в 2020 году. Подписалось более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустами, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред