Кабачки будете раздавать соседям: чем посыпать грядку для рекордного урожая

Вы узнаете:
- Зачем специалисты рекомендуют посыпать грядку для кабачков золой
- Как зола влияет на рост культуры
Кабачки - это одна из наиболее популярных овощных культур для выращивания на огороде. Чтобы собрать щедрый урожай, сначала нужно подготовить почву к посадке культуры. Главред выяснил, чем посыпать землю, чтобы получить рекордное количество кабачков.
Портал На пенсии пишет, что отличным помощником в выращивании кабачков будет зола.
"Древесная зола богата такими важными элементами, как калий, фосфор и кальций, которые играют ключевую роль в росте растений. Эти компоненты укрепляют стебли кабачков и способствуют образованию завязей", - говорится в статье.
Кроме того, зола создаст оптимальные условия для выращивания культуры, если у вас "кислая" почва.
Также зола улучшает структуру почвы. Частицы золы разрыхляют землю, а это в свою очередь, стимулирует быстрый рост растений, даже в глинистых землях.
Для достижения наилучших результатов специалисты рекомендуют выбирать золу от лиственных деревьев, таких как береза, яблоня или клен.
Перед посадкой кабачков грядку посыпьте золой из расчета 100-150 г на 1 м² грядки и тщательно перемешайте с землей.
Когда кабачки начнут цвести, можно также подготовить раствор из золы, который подкормит ваши кабачки. Для этого нужно 1 столовую ложку золы растворить в литре воды. Раствор можно использовать раз в две недели, главное не переусердствовать и чтобы домашнее удобрение не попало на листья.
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