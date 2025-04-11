Кабачки будете раздавать соседям: чем посыпать грядку для рекордного урожая

Посыпьте этим экологическим удобрением грядку - и соберете щедрый урожай кабачков.

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Зачем посыпать грядку пеплом / Коллаж: Главред, фото pixabay

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Зачем специалисты рекомендуют посыпать грядку для кабачков золой

Как зола влияет на рост культуры

Кабачки - это одна из наиболее популярных овощных культур для выращивания на огороде. Чтобы собрать щедрый урожай, сначала нужно подготовить почву к посадке культуры. Главред выяснил, чем посыпать землю, чтобы получить рекордное количество кабачков.

Портал На пенсии пишет, что отличным помощником в выращивании кабачков будет зола.

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"Древесная зола богата такими важными элементами, как калий, фосфор и кальций, которые играют ключевую роль в росте растений. Эти компоненты укрепляют стебли кабачков и способствуют образованию завязей", - говорится в статье.

Кроме того, зола создаст оптимальные условия для выращивания культуры, если у вас "кислая" почва.

Также зола улучшает структуру почвы. Частицы золы разрыхляют землю, а это в свою очередь, стимулирует быстрый рост растений, даже в глинистых землях.

Для достижения наилучших результатов специалисты рекомендуют выбирать золу от лиственных деревьев, таких как береза, яблоня или клен.

Перед посадкой кабачков грядку посыпьте золой из расчета 100-150 г на 1 м² грядки и тщательно перемешайте с землей.

Когда кабачки начнут цвести, можно также подготовить раствор из золы, который подкормит ваши кабачки. Для этого нужно 1 столовую ложку золы растворить в литре воды. Раствор можно использовать раз в две недели, главное не переусердствовать и чтобы домашнее удобрение не попало на листья.

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