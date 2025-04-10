Что нужно сделать с луком, чтобы не было стрелок: советы опытных огородников

Чтобы ваш урожай лука не пострадал, запомните простые правила.

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Что нужно сделать с луком, чтобы не было стрелок / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Как правильно посадить лук, чтобы он не пошёл в стрелку

Что делать, если у лука появились стрелки

Если вы хотите получить крупный и сочный лук, важно заранее знать, что нужно сделать, чтобы лук не пошел в стрелки. Появление стрелок — главная причина плохого урожая: растение тратит силы на цветонос, а не на развитие луковицы.

Хорошая новость — проблему можно предотвратить еще на этапе подготовки к посадке.

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Как правильно посадить лук, чтобы он не пошёл в стрелку?

Первое, на что стоит обратить внимание — качество посадочного материала. Если лук-севок хранился при температуре ниже +5°C, велик риск того, что при посадке он начнет формировать стрелку, пишет портал На пенсии. Чтобы избежать этого, необходимо прогреть луковицы:

за 2 недели до посадки переместите севок в теплое помещение с температурой +25…+30°C ;

переместите севок в теплое помещение с температурой ; за 2–3 дня до высадки прогрейте его до +40°C, например, положив рядом с батареей.

Это позволит активизировать рост и предотвратить переход в фазу цветения.

Правильная схема посадки

Нередко стрелки появляются при слишком густой посадке. Важно соблюдать оптимальное расстояние между растениями, чтобы каждая луковица могла полноценно развиваться, а не тянуться вверх.

Полив и подкормка

Что делать, если у лука появились стрелки? В первую очередь — пересмотреть режим полива. Частое переувлажнение почвы ослабляет корни и стимулирует образование стрелок. Поливайте умеренно и только при необходимости.

Также следите за удобрениями: избыток азота провоцирует активный рост зелени, но не способствует формированию луковицы. Умеренность — ключ к успеху.

Как хранить лук-севок, чтобы не было стрелок?

После сбора урожая важно правильно хранить посадочный материал. Храните лук при температуре +18…+20°C в сухом, проветриваемом помещении. Ни в коем случае не допускайте переохлаждения — это главный фактор стрелкования весной.

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