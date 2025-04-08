Когда сеять морковь в 2025: благоприятные дни и лунный календарь

О чем вы узнаете:
- Когда можно сеять морковь в открытый грунт
- Как правильно сеять морковь весной
Весна уже пришла, а это значит, что стоит задуматься о посадке овощей. Одним из самых популярных корнеплодов на украинском огороде является морковь. Она не только вкусная, но и богата витаминами. Но когда и как правильно сеять морковь весной 2025 года в открытый грунт? Подробнее - в материале, подготовленном Главредом.
Лучшая температура для посева моркови - до 15 градусов, а минимальная температура почвы должна составлять не менее 8 градусов. В Украине такие условия обычно складываются в конце апреля или в начале мая. Именно тогда уже не стоит бояться ночных заморозков, а земля достаточно прогрелась, чтобы семена хорошо прорастали.
Существует несколько народных примет, по которым можно определить время посева моркови:
- если уже цветет фиалка;
- если цветет форзиция;
- через три недели после появления цветов мать-и-мачехи.
Однако стоит учитывать и сорт моркови, который вы планируете высаживать, наиболее ранние сорта можно сеять с начала апреля, а более поздние - во второй половине мая.
Когда лучшие дни для посева моркови
Лунный посевной календарь поможет определить благоприятные даты для посева в соответствии с фазами Луны. Если вы верите во влияние Луны на растения, то, как рассказывают на Ютуб канале "Лунная страна", морковь рекомендуется сеять в такие дни:
в апреле: 1-2, 5, 10-11, 15, 20, 22-24, 28-30;
в мае: 1-3, 11, 16-17, 21-22, 25-26, 29-30.
Неудачными днями для посева считаются: 13 и 28 апреля, а также 13 и 27 мая.
Как правильно сеять морковь весной
Чтобы морковь уродилась вкусной и качественной, придерживайтесь нескольких простых правил.
Подготовка почвы
Морковь любит рыхлые и легкие почвы без комков. Перед посевом землю нужно перекопать и разрыхлить. Если у вас глинистая почва, добавьте немного песка.
Замачивание семян
Семена моркови довольно долго всходят, поэтому перед посевом их можно замочить на 24 часа или прорастить во влажной ткани.
Посев
Семена высевают в бороздки глубиной 1-2 см. Расстояние между рядами - 15-20 см. Чтобы избежать загущения, семена можно смешать с песком.
Уход и полив
После посева грядку следует хорошо полить. В дальнейшем поливать регулярно, но не чрезмерно, поскольку избыток влаги может привести к деформации корнеплодов.
Дополнительные советы для хорошего урожая
Не стоит сеять морковь на участках, где ранее росли зонтичные культуры: петрушка, укроп, сельдерей.
Лучшими предшественниками являются картофель, помидоры или лук.
После появления первых всходов рыхлите почву, чтобы не образовывалась корка.
Морковь нужно прореживать дважды: после появления первых листочков и через 3-4 недели.
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О канале "Лунная страна"
"Лунная страна" - украинский YouTube-канал, специализирующийся на лунных прогнозах, календарях и советах, основанных на лунном календаре. Канал предлагает рекомендации по благоприятным дням для посева и ухода за растениями, а также другие полезные советы для садоводов и огородников. Сейчас подписчиками канала являются почти 32 тысячи пользователей.
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