Когда сеять морковь в 2025: благоприятные дни и лунный календарь

Посев моркови весной - время и советы. Когда сеять морковь весной 2025, чтобы получить вкусный и большой урожай.

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Когда лучше сеять морковь весной 2025 года / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Когда можно сеять морковь в открытый грунт

Как правильно сеять морковь весной

Весна уже пришла, а это значит, что стоит задуматься о посадке овощей. Одним из самых популярных корнеплодов на украинском огороде является морковь. Она не только вкусная, но и богата витаминами. Но когда и как правильно сеять морковь весной 2025 года в открытый грунт? Подробнее - в материале, подготовленном Главредом.

Лучшая температура для посева моркови - до 15 градусов, а минимальная температура почвы должна составлять не менее 8 градусов. В Украине такие условия обычно складываются в конце апреля или в начале мая. Именно тогда уже не стоит бояться ночных заморозков, а земля достаточно прогрелась, чтобы семена хорошо прорастали.

Существует несколько народных примет, по которым можно определить время посева моркови:

если уже цветет фиалка;

если цветет форзиция;

через три недели после появления цветов мать-и-мачехи.

Однако стоит учитывать и сорт моркови, который вы планируете высаживать, наиболее ранние сорта можно сеять с начала апреля, а более поздние - во второй половине мая.

Когда лучшие дни для посева моркови

Лунный посевной календарь поможет определить благоприятные даты для посева в соответствии с фазами Луны. Если вы верите во влияние Луны на растения, то, как рассказывают на Ютуб канале "Лунная страна", морковь рекомендуется сеять в такие дни:

в апреле: 1-2, 5, 10-11, 15, 20, 22-24, 28-30;

в мае: 1-3, 11, 16-17, 21-22, 25-26, 29-30.

Неудачными днями для посева считаются: 13 и 28 апреля, а также 13 и 27 мая.

Как правильно сеять морковь весной

Чтобы морковь уродилась вкусной и качественной, придерживайтесь нескольких простых правил.

Подготовка почвы

Морковь любит рыхлые и легкие почвы без комков. Перед посевом землю нужно перекопать и разрыхлить. Если у вас глинистая почва, добавьте немного песка.

Замачивание семян

Семена моркови довольно долго всходят, поэтому перед посевом их можно замочить на 24 часа или прорастить во влажной ткани.

Посев

Семена высевают в бороздки глубиной 1-2 см. Расстояние между рядами - 15-20 см. Чтобы избежать загущения, семена можно смешать с песком.

Уход и полив

После посева грядку следует хорошо полить. В дальнейшем поливать регулярно, но не чрезмерно, поскольку избыток влаги может привести к деформации корнеплодов.

Дополнительные советы для хорошего урожая

Не стоит сеять морковь на участках, где ранее росли зонтичные культуры: петрушка, укроп, сельдерей.

Лучшими предшественниками являются картофель, помидоры или лук.

После появления первых всходов рыхлите почву, чтобы не образовывалась корка.

Морковь нужно прореживать дважды: после появления первых листочков и через 3-4 недели.

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О канале "Лунная страна" "Лунная страна" - украинский YouTube-канал, специализирующийся на лунных прогнозах, календарях и советах, основанных на лунном календаре. Канал предлагает рекомендации по благоприятным дням для посева и ухода за растениями, а также другие полезные советы для садоводов и огородников. Сейчас подписчиками канала являются почти 32 тысячи пользователей.

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