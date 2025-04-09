Как размножить смородину весной: уникальный способ с 100% приживаемостью

Этот метод отлично подходит для ограниченного пространства и гарантирует быстрый результат.

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Как размножить смородину весной / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

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Как взять отросток у смородины и получить саженец

Как посадить ветку смородины весной

Весна — идеальное время для размножения ягодных кустарников, в том числе смородины. Однако многие садоводы задаются вопросом: можно ли вырастить смородину из ветки?

Ответ — да, и есть эффективный способ, который работает даже с молодыми кустами с небольшим количеством побегов.

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Если вы не знаете, как правильно размножать смородину, попробуйте метод воздушного отводка. Этот способ давно применяют цветоводы, и теперь он набирает популярность и среди огородников, так как обеспечивает практически стопроцентную приживаемость, пишет портал На пенсии.

Как посадить ветку смородины весной: пошаговая инструкция

Когда классический способ — укоренение отводком в землю — невозможен из-за жесткости веток, стоит использовать усовершенствованный метод:

Выберите сильную ветку смородины, которую легко достать и удобно зафиксировать.

Возьмите два пластиковых стаканчика и проделайте в их дне отверстия, через которые пройдет ветка.

Разрежьте стаканчики до отверстия с одной стороны и аккуратно наденьте их на ветку. Один стаканчик закройте другим, чтобы получилась замкнутая "капсула".

Насыпьте внутрь стаканчика плодородную почву, регулярно поливайте. Для сохранения влаги сверху можно положить немного мха или опилок.

Зафиксируйте конструкцию, чтобы стакан не соскальзывал под весом земли. Можно использовать скотч или проволоку.

Как взять отросток у смородины и получить саженец

Через 1,5–2 месяца внутри стаканчиков начнут образовываться корешки. После этого черенок можно аккуратно срезать ниже уровня стакана и пересадить молодое растение в подготовленную почву.

Этот способ особенно хорош тем, что позволяет размножить даже молодой куст, не повреждая основные побеги и не рискуя его здоровьем.

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