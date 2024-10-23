Запрет на 100 лет: почему в США нельзя было выращивать черную смородину

Привычная для нас ягода стала "врагом" среди Американцев.

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Почему в США почти 100 лет нельзя было выращивать черную смородину / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Чем смородина не угодила американцам

Почему ее запретили почти на 100

Чем полезна смородина

Многие люди удивляются, почему в Америке нельзя купить черную смородину. Этот запрет длился почти 100 лет и был связан с угрозой для лесной промышленности страны. История запрета на выращивание черной смородины в США берет свое начало в начале 20 века и до сих пор влияет на отношение американцев к этой ягоде.

Почему в Америке нельзя сажать смородину?

Черная смородина, изначально происходящая из Европы и Азии, была запрещена в США из-за угрозы, которую она представляла для белой сосны, пишет 2+2.

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Дело в том, что смородина стала переносчиком гриба, вызывающего пузырчатую ржавчину белой сосны — заболевание, которое угрожало лесной промышленности США. Этот гриб использовал смородину как промежуточного хозяина, и для защиты лесов правительство запретило выращивание этой ягоды.

Запрет был введен в 1911 году и распространялся на всю страну, что объясняет, где нельзя сажать смородину — фактически на всей территории США на протяжении почти века.

Как в Америке называют смородину?

Черную смородину в Америке называют "blackcurrant", и хотя сейчас она стала более доступной, многие американцы по-прежнему не знакомы с этой ягодой. Долгий запрет оставил свой след на вкусовых предпочтениях местных жителей, и многие до сих пор опасаются пробовать черную смородину.

Что такое смородина? Смородина - род листопадных, реже вечнозеленых кустарников из семейства крыжовниковых. Различные виды известны как смородина или крыжовник, а некоторые из них выращивают ради съедобных плодов или как декоративные растения, сообщает "Википедия".

Как сняли запрет на черную смородину?

Лишь в начале 2000-х годов ситуация начала меняться. В 2003 году штат Нью-Йорк снял запрет на выращивание черной смородины благодаря усилиям агронома Грега Квинна, который доказал безопасность ее культивации.

Это стало началом возрождения интереса к ягоде, однако почему в Америке нельзя сажать смородину до сих пор волнует многих жителей других штатов, где запрет до сих пор действует частично или полностью.

Сегодня черная смородина доступна в некоторых штатах, но из-за долгого отсутствия на рынке она до сих пор не приобрела популярности. Это уникальный случай, когда природные угрозы привели к значительным изменениям в аграрной и кулинарной культуре страны.

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