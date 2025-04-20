Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Чем подкормить чеснок весной - действительно работающие удобрения

Марина Иваненко
20 апреля 2025, 16:50
197
Чем и как подкормить чеснок весной, чтобы получить крупные головки: полезные советы для начинающих и опытных.
Как подкормить чеснок весной
Как подкормить чеснок весной / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какое удобрение лучше всего подходит чесноку весной
  • Чем подкормить чеснок, чтобы у него были крупные головки

Правильно подкормить растения на грядках - всегда непросто, особенно для начинающих огородников. Как избежать типичных ошибок при выборе средств, расскажет "Главред".

Для новичков в садоводстве подкормка растений - настоящий вызов, ведь большинство огородников не знает, какие именно средства стоит использовать, а каких лучше избегать. Кто-то полагается на бабушкины советы, другие обращаются за помощью к более опытным соседям. А некоторые вообще активно изучают специализированную литературу и пособия по садоводству.

Какое удобрение подходит для чеснока весной

Если вы хотите получить щедрый урожай чеснока, следует помнить: эта культура особенно хорошо реагирует на азотсодержащие удобрения. Об этом рассказывают, в частности, на YouTube-канале "Тепличные дела". Самым простым и одновременно действенным способом является использование мочевины. Обычно 20 граммов средства растворяют в 10 литрах воды. Полив почвы осуществляют из расчета 3 литра раствора на 1 квадратный метр площади.

Многие огородники также применяют аммиачную селитру. Стандартная дозировка - 30 граммов препарата на 10 литров воды. Такое средство является недорогим, но довольно эффективным, если его использовать вовремя и правильно.

Чем подкормить чеснок весной, чтобы он был большим

Если вы еще не решили, чем именно подкормить чеснок весной для формирования крупных головок, советуем обратить внимание на гумат калия. Этот препарат можно приобрести в любом специализированном магазине для садоводов. Его главное преимущество - двухкомпонентный состав, который включает гуминовую и фульвовую кислоты. Именно эти вещества улучшают структуру почвы, стимулируют развитие корневой системы и усиливают действие других подкормок.

Кроме этого, гумат калия эффективно защищает растения от вредителей и заболеваний, что особенно актуально в весенний период. Еще одним способом подкормки для стимуляции роста крупных головок является сочетание аммиачной селитры с сернокислым магнием. Для этого нужно растворить по 20 граммов каждого средства в 10 литрах воды и тщательно полить полученным раствором грядки с чесноком.

Впрочем, важно учитывать, что такая подкормка будет эффективной лишь при условии, что у растения уже сформировалась надземная часть. Максимальный эффект от этого метода наблюдается в случае применения весной, не позднее мая.

Подкормка чеснока народными средствами

Народные методы подкормки тоже имеют большую популярность среди огородников. Самый распространенный вариант - использование древесной золы. Ее можно залить кипятком, дать настояться и остыть, после чего развести в пропорции 300 граммов золы на 10 литров воды. Полученным раствором поливают чеснок. Такой настой не только обогащает почву полезными микроэлементами, но и защищает растение от некоторых видов вредителей.

Другой вариант - просто рассыпать сухую золу непосредственно на грядки. Однако здесь важно не переусердствовать. Если вы не уверены в уровне кислотности почвы, применять золу следует осторожно, ведь она способна повысить pH. В случае, если ваша почва кислая - зола станет идеальным решением. В этом случае ее рекомендуется рассыпать в пропорции 1-2 кг на квадратный метр участка.

Вас может заинтересовать:

О канале "Тепличные дела"

Канал создан в 2020 году. Сейчас подписчиками являются почти 63 тысячи пользователей. На канале мужчина Алексей размещает видео о тепличном бизнесе, огороде и садоводстве, в которых рассказывает все о выращивании огурцов, помидоров, перца, баклажанов, капусты и зелени.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    огород чеснок интересные новости сад
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    Украину накроют похолодание и дожди: синоптик сказала, когда ворвется непогода

    Украину накроют похолодание и дожди: синоптик сказала, когда ворвется непогода

    17:23Синоптик
    РФ цинично использует "перемирие" на фронте: в ВСУ сделали важное заявление

    РФ цинично использует "перемирие" на фронте: в ВСУ сделали важное заявление

    17:20Украина
    Ситуация на фронте обостряется: украинские воины попали в засаду, есть погибшие

    Ситуация на фронте обостряется: украинские воины попали в засаду, есть погибшие

    17:17Фронт
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки

    По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки

    Дожди и грозы атакуют Украину: когда в регионах погода станет еще хуже

    Дожди и грозы атакуют Украину: когда в регионах погода станет еще хуже

    Терпение на пределе: какие условия Кремля вызвали возмущение Вашингтона

    Терпение на пределе: какие условия Кремля вызвали возмущение Вашингтона

    На Украину надвигается почти 7-балльный геомагнитный шторм: когда он "ударит"

    На Украину надвигается почти 7-балльный геомагнитный шторм: когда он "ударит"

    Три счастливчика гороскопа: какие знаки получат большую прибыль уже в апреле

    Три счастливчика гороскопа: какие знаки получат большую прибыль уже в апреле

    Последние новости

    18:27

    Что будет с долларом после Пасхи: банкир поделился прогнозом

    18:19

    Главное преимущество Украины над РФ: бывший шеф MI6 сделал громкое заявление

    18:05

    Как вырастить сладкую свеклу - секреты посадки, полива и подкормки

    17:23

    Украину накроют похолодание и дожди: синоптик сказала, когда ворвется непогода

    17:20

    РФ цинично использует "перемирие" на фронте: в ВСУ сделали важное заявление

    ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
    17:20

    Поливальный понедельник: кого нужно обязательно облить водой 21 апреля

    17:17

    Ситуация на фронте обостряется: украинские воины попали в засаду, есть погибшие

    17:12

    Вместе с сыном за праздничным столом: как отмечает Пасху София Ротару

    17:05

    РФ начнет "сворачивать" войну против Украины, если выполнить одно условие - ГончарВидео

    Реклама
    16:50

    Чем подкормить чеснок весной - действительно работающие удобрения

    16:34

    "Золото", два "серебра" и "бронзу": гимнастка из Украины поразила на Кубке мира

    16:28

    Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении перемирия: что придумали в Москве

    16:24

    Германия может обеспечить важную поддержку ВСУ: Мельник назвал сроки и сумму

    15:52

    У плохих водителей всегда есть одна и та же привычка: инструктор удивил объяснением

    15:38

    Аналитики рассказали, как россияне используют "перемирие" на фронте

    15:29

    Поставки оружия в Украину: СМИ раскрыли, какую альтернативу готовит Европа

    15:06

    "Душа наполняется тихим счастьем": Галкин на украинском языке поздравил с Пасхой

    14:49

    Путин достал "ядерную карту": известно, перейдут ли в РФ от угроз к действиямВидео

    14:38

    Россияне начали отступление на нескольких участках фронта - что известно

    14:26

    Китайский гороскоп на завтра 21 апреля: Драконам - страх, Козлам - неудачи

    Реклама
    14:14

    Что одеть на пикник - стильные идеи для удобного образа на природе

    14:14

    Вредны ли соцсети: ученые опровергли распространенный миф

    13:53

    "Пусть в сердце всегда будет свет!": украинские звезды поздравляют с Пасхой

    13:52

    Безусловный лидер: какое женское имя стало самым популярным в УкраинеВидео

    13:35

    По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки

    13:24

    Третья платежка за газ уже на подходе: за что еще украинцам придется платить

    13:13

    Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 апреля

    13:12

    "Путин не контролирует армию": Зеленский рассказал о ходе "Пасхального перемирия"

    12:17

    "Есть решение": у Трампа анонсировали новые переговоры о мире и назвали условия

    12:13

    Скандал на Fox News: как Киев стал частью России в титрах трансляции

    11:43

    "Я просто хочу лететь": трогательные кадры возвращения защитников из пленаФотоВидео

    11:39

    Кого возвращают первыми: в ГУР раскрыли новые детали большого обмена пленнымиФото

    11:38

    Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 апреля

    10:42

    60 лет - не гарантия пенсии: как меняются условия для украинских женщин

    10:31

    Вторая смерть за неделю: на Буковине нашли тело 19-летнего курсанта - детали

    10:25

    Гороскоп Таро на неделю с 21 по 27 апреля: Львам - прорыв, Рыбам - деньги

    09:56

    Эффектное возвращение: украинский боксер не оставил шансов сопернику

    09:42

    Путину нужна "победа" до 9 мая: какие города будет пытаться захватить Россия

    08:44

    Терпение на пределе: какие условия Кремля вызвали возмущение Вашингтона

    08:34

    Гороскоп на неделю с 21 по 27 апреля: Тельцам - терпение, Рыбам - зависть

    Реклама
    08:32

    Неожиданное объявление перемирия: в CNN назвали скрытые намерения Путина

    08:16

    Карта Deep State онлайн за 20 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

    08:10

    Удары РФ по городам Украины: что задумал Путинмнение

    07:34

    Пасхальное перемирие: Зеленский рассказал, соблюдает ли РФ тишину на фронте

    07:10

    Где спряталась собака: только остроглазые гении найдут ее за 9 секунд

    06:30

    3 года ничего не знали о судьбе друг друга: мать и сын вместе вернулись из пленаФотоВидео

    06:10

    О "перемирии от Путина"мнение

    05:50

    Праздничный тест на IQ: найдите в парке пять пасхальных яиц за 15 секунд

    05:15

    На Украину надвигается почти 7-балльный геомагнитный шторм: когда он "ударит"

    04:35

    Почему неправильно говорить "поліцейський": учитель указала на серьезную ошибкуВидео

    Новости Украины
    Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
    Пасха 2025
    Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
    Рецепты
    СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
    Война с Россией
    Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
    Поздравления
    С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять