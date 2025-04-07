Мини-теплица своими руками - недорогие варианты для весенней рассады

Мини-теплица для дачи: как выбрать место, материалы и сделать из окон или планок. Действенные советы для садоводов!

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Как сделать мини-теплицу / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как правильно разместить теплицу на своем участке

Как сделать мини-теплицу

Многие хозяева, которые имеют небольшой земельный участок, каждый год задаются одним и тем же вопросом: как сделать парник или теплицу для раннего выращивания рассады. Ведь в правильно изготовленной теплице некоторые овощи и зелень можно выращивать в течение всего лета, особенно если выбрать надежное покрытие и создать специальную систему отопления. Существует много вариантов того, как можно создать мини-теплицу своими руками. Однако все зависит от индивидуальных потребностей, размеров участка и финансовых возможностей. Какая мини-теплица, сделанная своими руками, является наиболее практичной - попробует разобраться Главред.

Где лучше разместить мини-теплицу

Если правильно выбрать место для расположения теплицы, это на 50, а то и на все 100 процентов увеличит урожайность и существенно продлит срок эксплуатации сооружения. Чтобы выбрать правильное место для теплицы, нужно придерживаться следующих принципов:

оптимальное расстояние от деревьев, жилых и хозяйственных построек;

ровная поверхность на участке установки;

максимальное количество солнечного тепла и света;

дополнительная защита от ветра (стены хозяйственных построек, заборы).

Специалисты рекомендуют размещать самодельные мини-теплицы на восточной части усадьбы. Если расположить конструкции именно так, то солнечные лучи будут освещать растения равномерно и под оптимальным углом наклона. Если ваш участок имеет небольшой размер, теплицу можно установить недалеко от хозяйственной постройки, которая будет защищать ее от ветра. Чтобы получить максимальное количество солнечного излучения, открытые участки теплицы нужно размещать на южной стороне.

Мини-теплицы из старых окон

Как рассказывают на Ютуб канале "Простое семейство", такой вид теплицы является оптимальным вариантом для выращивания раннего урожая зелени, овощей или цветов. Процесс изготовления теплицы не занимает много времени. Если у вас есть старые окна, то для установки теплицы понадобятся несколько деревянных досок, бруски, шурупы и фантазия. Изготовление осуществляется в несколько этапов:

По периметру будущей теплицы выложить кирпичи и установить на них деревянные бруски;

К внутренней стороне брусков с помощью шурупов прикрепить доски, создав основу;

Надежно закрепить к каркасу оконные рамы.

Размер минипарника зависит от количества оконных рам, которые вы имеете. Чаще всего такие теплицы изготавливают небольшими - они предназначены для выращивания рассады ранних сортов.

Мини-теплица из деревянных планок

Каркас, построенный из деревянных планок, является устойчивым и подходит для выращивания ранней зелени или рассады овощей. Такие теплицы чаще всего делают в форме треугольника и покрывают полиэтиленовой пленкой. Их можно оставлять на участке и в осенне-зимний период.

Мини-теплица с металлическим каркасом

Каркас, изготовленный из металлических реек и нержавеющей стали, - прочный и надежный. Для изготовления такой теплицы требуется больше времени и затрат, однако она выдерживает порывы ветра, влагу и атмосферные осадки. Для покрытия используют полиэтиленовую пленку, стекло или поликарбонат.

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О канале "Простое семейство" Канал создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются более 7 тысяч пользователей. Видео на канал выкладывают Александр и Татьяна. Они делятся своими историями из жизни, рассказывают о своих идеях и реализуют их на практике. Здесь можно посмотреть видео на разные темы: начиная от ремонтов и строительства и заканчивая рецептами.

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