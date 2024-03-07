Девушка показала, как сделать мини-теплицу - можно использовать и на следующий год

Девушка придумала, как сделать мини-теплицу из простой канистры и вызвала восторг в сети. Ее метод позволяет сэкономить деньги и получить всходы семян очень быстро, независимо от климата.
В своем TikTok она показала весь процесс создания мини-теплицы.
"Вот садовый хак, который даст вам фору в весенних посадках", - говорит Джессика.
Она посоветовала взять чистую канистру. Вся прелесть в том, что ее такую теплицу можно будет использовать и на следующий год.
Она проделала несколько отверстий в дне, а затем разрезала ее по центру, оставив сзади участок длиной примерно 5 сантиметров.
Джессика, чей метод послужил дружеским напоминанием о том, что не стоит выбрасывать старые вещи из вторсырья, добавила в канистру предварительно увлажненной почвенной смеси и аккуратно утрамбовала ее. Затем добавила семена.
TikTok fromdreamtoseed
В своих видео мастер-садовник Джессика обучает начинающих садоводов. Она публикует полезные советы, которые связаны с садом и городом.
"Я люблю сеять зелень погуще. Я могу вернуться и проредить всходы, если нужно добавить еще горшечной смеси, и снова аккуратно прижать", - сказала она.
Она закрыла контейнер и использовала несколько слоев упаковочной ленты, чтобы все было очень надежно. Также важно промаркировать каждую канистру и держать верх открытым, чтобы влага могла попасть внутрь.
Она выставила кувшины на солнце.
"Семена прорастут, когда температура внутри контейнера станет достаточно высокой", - сказала она.
Смотрите видео о том, как сделать мини-теплицу из канистры:
@fromdreamtoseed Winter sowing is an easy garden hack to get an earlier start on spring planting! Here’s some additional tips: -Experiment with different seeds each year. Some varieties do better with this method than others. -If you are expecting heavy snow or ice, you can temporarily move the containers to a sheltered area. -If your potting mix looks dry, gently add water through the top. Be careful not to use a strong stream as it can displace the seeds. -Transplant seedlings when they are 2-4 inches tall. You can place them under row covers for help with transition to brighter sunlight. #gardenhack#wintersowingseeds#gardentip#seedstarting#fromdreamtoseed#gardenideas♬ Coffee Talk (Extended) - BLVKSHP
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