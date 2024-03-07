Девушка показала, как сделать мини-теплицу - можно использовать и на следующий год

Эта хитрость даст вам фору в весенних посадках, говорит блогер.

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Девушка показала, как сделать мини-теплицу / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Девушка придумала, как сделать мини-теплицу из простой канистры и вызвала восторг в сети. Ее метод позволяет сэкономить деньги и получить всходы семян очень быстро, независимо от климата.

В своем TikTok она показала весь процесс создания мини-теплицы.

"Вот садовый хак, который даст вам фору в весенних посадках", - говорит Джессика.

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Она посоветовала взять чистую канистру. Вся прелесть в том, что ее такую теплицу можно будет использовать и на следующий год.

Она проделала несколько отверстий в дне, а затем разрезала ее по центру, оставив сзади участок длиной примерно 5 сантиметров.

Мини-теплица / Скриншот с видео

Джессика, чей метод послужил дружеским напоминанием о том, что не стоит выбрасывать старые вещи из вторсырья, добавила в канистру предварительно увлажненной почвенной смеси и аккуратно утрамбовала ее. Затем добавила семена.

TikTok fromdreamtoseed В своих видео мастер-садовник Джессика обучает начинающих садоводов. Она публикует полезные советы, которые связаны с садом и городом.

"Я люблю сеять зелень погуще. Я могу вернуться и проредить всходы, если нужно добавить еще горшечной смеси, и снова аккуратно прижать", - сказала она.

Она закрыла контейнер и использовала несколько слоев упаковочной ленты, чтобы все было очень надежно. Также важно промаркировать каждую канистру и держать верх открытым, чтобы влага могла попасть внутрь.

Она выставила кувшины на солнце.

"Семена прорастут, когда температура внутри контейнера станет достаточно высокой", - сказала она.

Что из этого вышло / скриншот с видео

Смотрите видео о том, как сделать мини-теплицу из канистры:

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