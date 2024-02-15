Как проверить семена на всхожесть: "холостые" увидите сразу

Огородники знают, как важно, чтобы каждое семя выросло в крепкое растение.

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Как проверить семена на всхожесть / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Часто бывает, что мы сеем цветы или овощи, но сходят они препаскудно. Во избежание таких неприятностей важно определить, какие семена не подходят для посадки. Поможет в этом простой, но эффективный тест.

Как проверить семена на всхожесть?

Огородники знают, как важно, чтобы каждое семя выросло в крепкое растение. Однако ни времени, ни средств нет смысла тратить на бесплодные посевы. Перед тем как отправить семена в почву, проведите простой тест с солью.

Что для этого нужно:

В стакан комнатной температуры добавьте столовую ложку соли и тщательно перемешайте. Поместите семена в приготовленный раствор. Дайте им хорошо перемешаться с солью. Дождитесь некоторого времени. Затем оцените результат: погруженные семена на дне - это будущий урожай, а всплывшие - сигнал об их негодности.

Используя этот метод вы точно узнаете, какие семена сеять не имеет смысла, поскольку они "пустышки".

Как стимулировать всхожесть семян?

Если ваши семена хранились долго время, то существует несколько способов помочь им взойти. Для этого поместите семена в теплую влажную среду, чтобы стимулировать прорастание.

Этот процесс можно провести, например, с помощью мокрых бумажных полотенец. Разложите семена на полотенце, слегка увлажните, закройте еще одним полотенцем и оставьте на ночь в теплом месте.

Смотрите видео о том, как проверить семена на всхожесть:

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