Атака подводного беспилотника: раскрыт сценарий удара по Крымскому мосту

Предположительно, повреждена одна из опор автомобильной части Крымского моста, говорит Владислав Селезнев.

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Украина может ударить по Крымскому мосту / коллаж: Главред, фото: УНІАН, Википедия

Главное из заявлений Селезнева:

Предположительно, повреждена одна из опор автомобильной части Крымского моста

В случае разрушения опор, транспортное сообщение будет остановлено

Бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев прокомментировал новый удар по Крымскому мосту.

"Мы пока не знаем точного уровня повреждений, ведь взрыв произошел под водой - на поверхности воды визуально повреждений не видно. Что именно повреждено под водой, сказать сложно. Думаю, россияне сейчас проводят экспертную оценку, но вряд ли будут делиться этими данными с широкой общественностью", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт говорит, что предположительно, повреждена одна из опор автомобильной части Крымского моста, железнодорожное сообщение, судя по всему, серьезно не пострадало, поэтому пропускная способность моста не уменьшилась.

"Можно предположить, что это была определенная проба пера - скорее всего, с применением подводной ударной беспилотной системы. Думаю, в дальнейшем подобные системы будут использоваться, чтобы и в дальнейшем разрушать критически важные элементы для функционирования моста. Речь идет, в частности, о ключевых опорах, на которых держится арка Керченского моста, под которой проходят все корабли, направляющиеся в акваторию Азовского моря и в обратном направлении. Если эти опоры будут серьезно повреждены, речь уже не будет идти о привычном режиме движения - транспортное сообщение будет либо полностью остановлено, либо постоянно ограничено", - уверен он.

/ Инфографика: Главред

Собеседник уточняет, что Силы обороны активно работают над реализацией именно этой задачи.

"В случае с этой операцией фигурирует СБУ, но, несомненно, был привлечен и ряд других структур: Военно-морские силы, возможно - воздушная компонента, ведь перед атакой были зафиксированы взрывы на военных аэродромах оккупированного Крыма. Это могло быть направлено на снижение активности российской авиации. И, конечно, аппараты типа Sea Baby и Магура V5 также участвовали и прикрывали операцию с поверхности воды", - добавил Селезнев.

Атака на Крымский мост - что известно

Как сообщал Главред, 3 июня 2025 года состоялась историческая спецоперация - СБУ в третий раз поразила Крымский мост. Фактически мост после этого находится в аварийном состоянии.

Также ранее сообщалось, что СМИ раскрыли детали загадочного подрыва под водой. СБУ подтвердила подрыв опоры Крымского моста и обнародовала видео момента взрыва.

После этого в ВМС раскрыли новые детали подрыва Крымского моста. Представитель ВМС Украины раскрыл детали и последствия уникальной операции СБУ с подрывом Крымского моста и спрогнозировал ответ россиян.

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Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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