Угроза серии ударов: экс-сотрудник СБУ предупредил о новом обстреле Украины

Важное из заявлений Ступака:
- Ракетные удары страны-агрессора РФ по Украине могут повториться
- РФ может нанести серию ударов по Украине
Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак также не исключает, что ракетные удары страны-агрессора РФ по Украине могут повториться.
Свое мнение он аргументирует тем, что российское руководство может отреагировать на циничное мнение своего населения, сообщает ТСН.
"Российские комментаторы высказывали такое, мол, что, это и все, чем ответила стратегическая авиация", - отметил эксперт.
Он не исключает, что если в Кремле придут к выводу о том, что не удалось канализировать общественное недовольство, то удары РФ по Украине могут повторить.
"Обычно после таких ударов россияне ликуют. Сейчас, судя по всему, так не случилось. Я предполагаю, что армия РФ совершит серию таких атак, а потом скажут, что совершили серию "актов мести". Война продолжается", — добавил Ступак.
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Ранее патрульные показали первые минуты после удара РФ по Киеву. Правоохранители показали видео первых минут после обстрела, зафиксированное бодикамерой в районе попадания ракеты.
Как сообщал Главред, в ночь на 6 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В столице Украины повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Есть жертвы и десятки пострадавших.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабный ракетно-дроновой удар РФ по Украине и заявил, что РФ должна отвечать за атаки по Украине.
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Кто такой Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
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