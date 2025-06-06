Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Десятки тысяч штурмовиков РФ пошли в наступление: в The Telegraph узнали цели

Алексей Тесля
6 июня 2025, 17:16
223
Около 125 тысяч российских военных сосредоточены у границ Сумской и Харьковской областей.
Десятки тысяч штурмовиков РФ пошли в наступление: в The Telegraph узнали цели
Украинские военные / коллаж: Главред, фото: 38 ОМБр, Википедия

Главное:

  • Россия уже начала свое летнее наступление против Украины
  • Около 125 тысяч российских военных сосредоточены у границ двух областей

Россия уже начала свое летнее наступление против Украины, однако, маловероятно, что основными целями Владимира Путина являются Сумы или Харьков.

Аналитик Международного института стратегических исследований Бен Барри отмечает, что лето традиционно становится периодом усиления боевых действий, пишет The Telegraph.

видео дня

Отмечается, что украинское контрнаступление в 2023 году и вторжение российских войск в Курскую область в 2024 году произошли именно в тёплое время года. Примерно в этот же период в прошлом году Москва начала неожиданное наступление в Харьковской области.

"Выбор времени не случаен. Летняя растительность обеспечивает лучшее укрытие для наступающих войск, несмотря на сопутствующие трудности — такие как пыль и затруднения в скрытии движения от тепловизоров", — говорится в публикации.

Издание также подчёркивает, что Россия использовала зимние месяцы для подготовки: увеличивала численность личного состава, устраняла технические проблемы, улучшала тактические подходы и связь, а также повышала эффективность и мобильность ударных дронов. Сейчас она, вероятно, хочет проверить, насколько эффективными оказались эти изменения.

Согласно украинской разведке, около 125 тысяч российских военных сосредоточены у границ Сумской и Харьковской областей. За последние 10 дней россияне захватили четыре приграничных села.

Сумы, Сумщина, Инфографика
/ Инфографика: Главред

Тем не менее, The Telegraph считает маловероятным, что Сумы или Харьков являются главными целями наступления.

"У России недостаточно войск на этих направлениях, чтобы штурмовать крупные города. Скорее всего, эти действия призваны отвлечь украинские силы от более важного направления — Донецка", - говорится в материале.

Наступление РФ 2025 - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что десятки тысяч "элитных" штурмовиков РФ готовят атаку на город-миллионник. Противник старается стянуть силы ближе к линии фронта и, вероятно, готовится к новым штурмам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ нацелилась на семь областей и готовит "ударный кулак". Кремлю необходимо накопить соответствующие ресурсы и резервы, пояснил Игорь Романенко.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что войска РФ ведут наступление по всему фронту. Россияне пытаются восстановить силы, перегруппироваться, и не собираются останавливаться.

Другие новости:

Что известно о The Telegraph?

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война на Донбассе война России и Украины российское наступление
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Хотел жениться": друзья рассказали о погибших спасателях в Киеве

"Хотел жениться": друзья рассказали о погибших спасателях в Киеве

17:13Украина
Тела с 8-го этажа упали в подвал: в Луцке РФ убила молодую пару влюбленных

Тела с 8-го этажа упали в подвал: в Луцке РФ убила молодую пару влюбленных

17:01Украина
Россия выбрала цели для наступления: полковник ВСУ раскрыл три направления

Россия выбрала цели для наступления: полковник ВСУ раскрыл три направления

15:15Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украину идет похолодание: какие регионы накроют грозовые дожди

В Украину идет похолодание: какие регионы накроют грозовые дожди

Гороскоп на завтра 7 июня: Близнецам - серьезные неприятности, Водолеям - успех

Гороскоп на завтра 7 июня: Близнецам - серьезные неприятности, Водолеям - успех

Об этом мало кто знает: в какие дни ни в коем случае нельзя мыть голову

Об этом мало кто знает: в какие дни ни в коем случае нельзя мыть голову

Будет свой сценарий: Жданов рассказал, как может закончиться война в Украине

Будет свой сценарий: Жданов рассказал, как может закончиться война в Украине

Когда в Украине резко снизится температура: стала известна дата похолодания

Когда в Украине резко снизится температура: стала известна дата похолодания

Последние новости

18:37

Троицкая поминальная субботу: 5 запретов, которые нельзя нарушать 7 июня

18:25

"Никогда бы не подумал": известный украинский артист назвал размер своей пенсии

18:23

РФ пошла в наступление с новой тактикой: офицер ВСУ назвал "горячее" направление

17:58

"Паутина" сделала свое дело: как ракетная атака РФ разоблачила проблемы с авиацией

17:28

ВСУ перерезали логистику оккупантов: СМИ сообщают об окружении десантников РФ

Летом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на летоЛетом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на лето
17:16

Десятки тысяч штурмовиков РФ пошли в наступление: в The Telegraph узнали цели

17:13

"Хотел жениться": друзья рассказали о погибших спасателях в КиевеФото

17:12

Супертест на IQ: найдите спрятавшегося оленя в лесу за 7 секунд

17:01

Тела с 8-го этажа упали в подвал: в Луцке РФ убила молодую пару влюбленныхФотоВидео

Реклама
16:58

Внебрачная дочь Путина "попалась" в галерее Парижа: занимается антивоенным АРТом

16:51

Эксперт раскрыл данные разведки о масштабном перемещении сил РФ в Беларусь

16:41

Доллар ушел в крутое пике: что будет с курсом с 9 июня

16:26

Эксперты назвали 12 продуктов, в которых больше всего клетчатки

16:19

РФ нашла слабое место в обороне ВСУ и продвигается на востоке – DeepState

16:06

Украинцам грозит штраф в размере 34 тысяч гривен: за что и кого будут наказывать

16:03

Дети будут в восторге: рецепт домашнего зефира из клубники за 10 минут

15:52

Рейтинг провальных новых авто по краш-тестам: ТОП-9 опасных моделей

15:51

Кто придумал пиво и сколько лет этому напитку: большинство людей даже не догадываютсяВидео

15:50

Дожди не страшны: как спасти клубнику от гниения за копейки

15:32

На какие зарплаты могут рассчитывать украинцы в 2025 году - оценка НБУ

Реклама
15:28

В какой месяц будут рождаться миллионеры: нумерологи назвали ТОП-3 счастливчика

15:15

Россия выбрала цели для наступления: полковник ВСУ раскрыл три направления

15:02

Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса: 16 прыжков с горящим парашютомВидео

14:55

В центре Киева разоблачили продажу запрещенных электронных сигарет

14:52

Цель не Украина: военный предупредил, что РФ готовится к масштабному наступлению

14:50

Мобилизация мужчин 60+: в ВР сделали важное заявление, кого будут брать первыми

14:47

Звезда "Беверли Хиллз" показала шикарное тело в свои 53

14:38

Из-за компаний Порошенко миллионы граждан Украины не смогут стать владельцами земли - эксперт

14:31

Сезон только начался, а цены уже шокируют: сколько стоит малина в Украине

14:24

После острой ссоры: Трамп и Маск планируют провести телефонный разговор

14:21

В результате атаки РФ в Луцке много пострадавших, есть пропавшие без вести - ОВАФото

14:20

Украинцы получат выплаты ко Дню Независимости: кому начислят 3100 гривен

14:15

7 июня Клечальная суббота: что это за праздник и что нужно сделать

14:12

Пенсии в Украине значительно вырастут: кто получит прибавку в 2 тысячи грн

13:39

В РФ цинично прокомментировали ночные удары по Украине: что сказали в МосквеФото

13:31

Легкоатлеты попали под ракетную атаку в Луцке: что известноВидео

13:28

Где ошибка на рисунке: на поиск разгадки дается всего 5 секунд

13:23

Стоимость выросла почти до 120 гривен: в Украине переписали цены на продукты

13:20

Украинские дроны под Брянском уничтожили российский Ми-8 и повредили Ми-35 - СМИ

13:01

Когда в Украине резко снизится температура: стала известна дата похолодания

Реклама
12:58

Новообразование: звезда советского фильма оказалась на экстренной операции

12:44

"Закошмарить": стало известно, что подготовила РФ для Сум и речь не об оккупации

12:42

"Грязная война": какие страны могут стать "полем боя" спецслужб Украины и РФ - WP

12:38

Цены на такси в Киеве взлетели до небес: в "Укрзализныце" эмоционально отреагировалиФото

12:27

Динамика удивит: каким будет новый курс доллара и евро до 15 июня

12:26

"Ответ" на уничтоженные самолеты: Сибига жестко отреагировал на ночную атаку

12:26

Российская оппозиция ведет тайные диалоги с украинскими чиновниками - Politico

12:12

"Это был звук смерти": очевидица описала удар по Киеву, от которого погибли спасателиФотоВидео

12:10

Не должна оправдываться: Санина рассказала, как ее муж выехал из УкраиныВидео

12:00

Способность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист НовакВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракНастя КаменськихКейт МиддлтонВиталий КозловскийАлла ПугачеваПотапМаксим ГалкинСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять