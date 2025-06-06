Десятки тысяч штурмовиков РФ пошли в наступление: в The Telegraph узнали цели

Около 125 тысяч российских военных сосредоточены у границ Сумской и Харьковской областей.

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Украинские военные / коллаж: Главред, фото: 38 ОМБр, Википедия

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Россия уже начала свое летнее наступление против Украины

Около 125 тысяч российских военных сосредоточены у границ двух областей

Россия уже начала свое летнее наступление против Украины, однако, маловероятно, что основными целями Владимира Путина являются Сумы или Харьков.

Аналитик Международного института стратегических исследований Бен Барри отмечает, что лето традиционно становится периодом усиления боевых действий, пишет The Telegraph.

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Отмечается, что украинское контрнаступление в 2023 году и вторжение российских войск в Курскую область в 2024 году произошли именно в тёплое время года. Примерно в этот же период в прошлом году Москва начала неожиданное наступление в Харьковской области.

"Выбор времени не случаен. Летняя растительность обеспечивает лучшее укрытие для наступающих войск, несмотря на сопутствующие трудности — такие как пыль и затруднения в скрытии движения от тепловизоров", — говорится в публикации.

Издание также подчёркивает, что Россия использовала зимние месяцы для подготовки: увеличивала численность личного состава, устраняла технические проблемы, улучшала тактические подходы и связь, а также повышала эффективность и мобильность ударных дронов. Сейчас она, вероятно, хочет проверить, насколько эффективными оказались эти изменения.

Согласно украинской разведке, около 125 тысяч российских военных сосредоточены у границ Сумской и Харьковской областей. За последние 10 дней россияне захватили четыре приграничных села.

/ Инфографика: Главред

Тем не менее, The Telegraph считает маловероятным, что Сумы или Харьков являются главными целями наступления.

"У России недостаточно войск на этих направлениях, чтобы штурмовать крупные города. Скорее всего, эти действия призваны отвлечь украинские силы от более важного направления — Донецка", - говорится в материале.

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Ранее сообщалось о том, что десятки тысяч "элитных" штурмовиков РФ готовят атаку на город-миллионник. Противник старается стянуть силы ближе к линии фронта и, вероятно, готовится к новым штурмам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ нацелилась на семь областей и готовит "ударный кулак". Кремлю необходимо накопить соответствующие ресурсы и резервы, пояснил Игорь Романенко.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что войска РФ ведут наступление по всему фронту. Россияне пытаются восстановить силы, перегруппироваться, и не собираются останавливаться.

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Что известно о The Telegraph? The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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