Банкоматы ПриватБанка прекратят работу: когда ждать восстановления

Остановка работы банкоматов ПриватБанка связана с техническими работами.

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Банкоматы ПриватБанка временно прекратят работу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что известно:

Банкоматы ПриватБанка временно прекратят работу

Банкоматы прекратят работу из-за технических работ

Банкоматы ПриватБанка прекратят свою работу. В определенный период будут недоступны любые операции в банкоматах. Об этом начали предупреждать пользователей в приложении банка, пишет Главред.

В тексте сообщении указано, что ограничение работы связано с техническими работами. Они будут проведены в 7 июня в период с 00:05 до 5:00.

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"В связи с этим будет отсутствовать возможность выполнить любые операции с помощью банкоматов. Приносим извинения за неудобства!" - говорится в тексте сообщения.

Банкоматы ПриватБанка прекратят работу / фото: скриншот

Лимиты на переводы банков - что известно

Как писал Главред еще в декабре, в Украине могут ввести новый лимит на перевод средств. Речь идет не только о переводах с карты на карту, но и о переводах IBAN.

Впоследствии в НБУ сказали, кому "светят" ограничения. Сообщалось, что лимиты на переводы "с карты на карту" будут касаться только 1% клиентов банков.

Заместитель исполнительного директора НАБУ Дмитрий Глинский впоследствии заявил, что лимит на карточные переводы могут отменить. Однако это возможно лишь при условии, что банки научатся самостоятельно выявлять "рисковых" клиентов.

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Что известно о ПриватБанке? ПриватБанк - крупнейший по размерам активов украинский банк и лидер розничного банковского рынка Украины, зарегистрированный 19 марта 1992 года. Одним из первых ввел в Украине современные цифровые банковские услуги и уникальные технологические решения, позволяющие клиентам пользоваться большинством услуг дистанционно через Приват24. Инициатором создания, его первым председателем правления был украинский бизнесмен и политик Сергей Тигипко, пишет Википедия .

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