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Банкоматы ПриватБанка прекратят работу: когда ждать восстановления

Ангелина Подвысоцкая
6 июня 2025, 23:01
555
Остановка работы банкоматов ПриватБанка связана с техническими работами.
Приватбанк
Банкоматы ПриватБанка временно прекратят работу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что известно:

  • Банкоматы ПриватБанка временно прекратят работу
  • Банкоматы прекратят работу из-за технических работ

Банкоматы ПриватБанка прекратят свою работу. В определенный период будут недоступны любые операции в банкоматах. Об этом начали предупреждать пользователей в приложении банка, пишет Главред.

В тексте сообщении указано, что ограничение работы связано с техническими работами. Они будут проведены в 7 июня в период с 00:05 до 5:00.

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"В связи с этим будет отсутствовать возможность выполнить любые операции с помощью банкоматов. Приносим извинения за неудобства!" - говорится в тексте сообщения.

Приватбанк
Банкоматы ПриватБанка прекратят работу / фото: скриншот

Лимиты на переводы банков - что известно

Как писал Главред еще в декабре, в Украине могут ввести новый лимит на перевод средств. Речь идет не только о переводах с карты на карту, но и о переводах IBAN.

Впоследствии в НБУ сказали, кому "светят" ограничения. Сообщалось, что лимиты на переводы "с карты на карту" будут касаться только 1% клиентов банков.

Заместитель исполнительного директора НАБУ Дмитрий Глинский впоследствии заявил, что лимит на карточные переводы могут отменить. Однако это возможно лишь при условии, что банки научатся самостоятельно выявлять "рисковых" клиентов.

Больше экономических новостей:

Что известно о ПриватБанке?

ПриватБанк - крупнейший по размерам активов украинский банк и лидер розничного банковского рынка Украины, зарегистрированный 19 марта 1992 года. Одним из первых ввел в Украине современные цифровые банковские услуги и уникальные технологические решения, позволяющие клиентам пользоваться большинством услуг дистанционно через Приват24. Инициатором создания, его первым председателем правления был украинский бизнесмен и политик Сергей Тигипко, пишет Википедия .

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