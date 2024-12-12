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Лимиты на переводы "с карты на карту": в НБУ сказали, кому "светят" ограничения

Мария Николишин
12 декабря 2024, 13:52
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Лимиты касаются только тех, кто не предоставил документальное подтверждение доходов.
Лимиты на переводы 'с карты на карту': в НБУ сказали, кому 'светят' ограничения
Лимит на перевод средств / коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное:

  • Некоторые украинские банки подписали меморандум
  • Лимиты на переводы "с карты на карту" будут касаться только 1% клиентов банков
  • Меморандум не повлияет на работу волонтеров

ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Универсал Банк и две ассоциации НАБУ и АУБ подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Глава Нацбанка Андрей Пышный прокомментировал важные аспекты этого документа.

В частности, он объяснил, следует ли ожидать клиентам этих банков дополнительные ограничения.

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"Если вы работаете "вбелую", получаете "белую" зарплату или же можете другим способом документально подтвердить свои доходы или состояние для вас вообще ничего не изменится", - заверил глава НБУ.

Пышный подчеркнул, что Национальный банк сделал первый шаг к решению проблемы с дропами еще в октябре 2024 года, определив общую рамку для всех клиентов. И тогда для украинцев ничего не изменилось.

"Лимиты, которые указаны в меморандуме касаются исключительно клиентов, которые не предоставили документальное подтверждение своих доходов, особенно определенных как "высокорисковые". По сути, не имеют никаких документов", - пояснил он.

Глава НБУ также добавил, что последних, по оценкам банков, не более 1% от всей клиентской базы. То есть только 1% людей, которые "активно задействованы в сети "дропов" и являются основой этого миллиардного "дроп"-трафика".

Кроме того, меморандум никоим образом не повлияет на работу волонтеров и не требует от клиентов представления дополнительных документов или обновления данных. Особенно это касается военнослужащих на фронте и внутренне перемещенных лиц.

Лимит на перевод средств - что известно

Напомним, как сообщал Главред, меморандумом вводятся унифицированные рыночные практики и подходы к надлежащей проверке клиентов и мониторингу финансовых операций по счетам клиентов.

В документе будет предусмотрено поэтапное снижение месячного лимита операций, после превышения которого при отсутствии подтвержденных доходов будет проводиться усиленный финмониторинг.

Предполагалось, что к меморандуму присоединится подавляющее большинство банков, и он может заменить соответствующую регуляцию НБУ, действие которой истекает 1 апреля 2025 года.

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Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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