В зависимости от потребностей, ребенок может получать и другие услуги.

https://glavred.info/economics/gosudarstvo-vydelit-po-50-000-grn-detyam-kto-v-spiske-10671323.html Ссылка скопирована

Государство выделит по 50 000 грн детям: кто в списке / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Вы узнаете:

Кто может рассчитывать на выплаты от государства

Сколько будут выплачивать

Кабинет министров ввел единовременную помощь детям, возвращающимся с оккупированных территорий или после депортации.

Деньги позволят родителям или другому законному представителю создать надлежащие условия для реинтеграции и адаптации ребенка на подконтрольной территории Украины, сообщило Минсоцполитики.

видео дня

50 тысяч гривен не влияют на другие социальные выплаты или субсидии. Для оформления помощи необходимо обратиться в Государственную службу Украины по делам детей.

"Для каждого ребенка составляется индивидуальный план возвращения и поддержки. Он охватывает три пакета помощи — краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную", - говорится в сообщении ведомства.

В зависимости от потребностей, ребенок может получать социальные, медицинские, психологические, реабилитационные и юридические услуги.

Как писал Главред, в Украине уже собирались повысить выплаты при рождении ребенка. В 2021 году речь шла о сумме от 50 до 150 тыс. гривен. Размер выплат должен был зависеть от того, какой по счету ребенок рождается в семье. Проект закона так и не был рассмотрен Верховной Радой.

6 ноября 2024 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект Закона № 12184, согласно которому помощь при рождении ребенка планировалось начислять, учитывая размер прожиточного минимума для детей до шести лет, установленного на день рождения ребенка.

Выплату помощи при рождении ребенка планировалось осуществлять единовременно в сумме, равной 25 прожиточным минимумам на ребенка (64 075 грн), а остальные пособия должны были выплачивать в течение 36 месяцев равными частями, то есть по 5 695 грн ежемесячно. Это проект закона также не дошел до зала парламента.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред