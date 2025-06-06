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Государство выделит по 50 000 грн детям: кто в списке

Сергей Кущ
6 июня 2025, 22:04
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В зависимости от потребностей, ребенок может получать и другие услуги.
Государство выделит по 50 000 грн детям: кто в списке
Государство выделит по 50 000 грн детям: кто в списке / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Вы узнаете:

  • Кто может рассчитывать на выплаты от государства
  • Сколько будут выплачивать

Кабинет министров ввел единовременную помощь детям, возвращающимся с оккупированных территорий или после депортации.

Деньги позволят родителям или другому законному представителю создать надлежащие условия для реинтеграции и адаптации ребенка на подконтрольной территории Украины, сообщило Минсоцполитики.

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50 тысяч гривен не влияют на другие социальные выплаты или субсидии. Для оформления помощи необходимо обратиться в Государственную службу Украины по делам детей.

"Для каждого ребенка составляется индивидуальный план возвращения и поддержки. Он охватывает три пакета помощи — краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную", - говорится в сообщении ведомства.

В зависимости от потребностей, ребенок может получать социальные, медицинские, психологические, реабилитационные и юридические услуги.

Как писал Главред, в Украине уже собирались повысить выплаты при рождении ребенка. В 2021 году речь шла о сумме от 50 до 150 тыс. гривен. Размер выплат должен был зависеть от того, какой по счету ребенок рождается в семье. Проект закона так и не был рассмотрен Верховной Радой.

6 ноября 2024 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект Закона № 12184, согласно которому помощь при рождении ребенка планировалось начислять, учитывая размер прожиточного минимума для детей до шести лет, установленного на день рождения ребенка.

Выплату помощи при рождении ребенка планировалось осуществлять единовременно в сумме, равной 25 прожиточным минимумам на ребенка (64 075 грн), а остальные пособия должны были выплачивать в течение 36 месяцев равными частями, то есть по 5 695 грн ежемесячно. Это проект закона также не дошел до зала парламента.

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