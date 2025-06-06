РФ пошла в наступление с новой тактикой: офицер ВСУ назвал 'горячее' направление

Главное:
- Ситуация в Донбассе остаётся наиболее напряжённой
- Противник активно обходит Покровск с юга и севера
Противник продолжает активно наступать по всей линии фронта, прилагая усилия к достижению административных границ Донецкой и Луганской областей, рассказал офицер Вооружённых сил Украины и политолог Андрей Ткачук.
Как отметил он в эфире 24 Канала, именно на этом направлении сейчас наблюдается наибольшее сосредоточение сил и давление со стороны российских войск.
Собеседник пояснил, что ситуация в Донбассе остаётся наиболее напряжённой. Российская армия изменила тактику — теперь она стремится не к лобовому штурму крупных населённых пунктов, а к обходу городов с разных сторон, чтобы минимизировать потери.
"Одной из главных целей России на 2025 год, без сомнения, является захват Донбасса. Сейчас противник активно обходит Покровск с юга и севера, стараясь окружить город с двух направлений", — отметил Ткачук.
По словам украинского офицера, после тяжелых боёв за Бахмут россияне поняли неэффективность прямых атак — они требуют слишком много ресурсов. В результате, применив новую тактику, им удалось взять Авдеевку, и теперь тот же подход используется и в других местах.
"С Покровском ситуация повторяется: противник обходит его с двух сторон, а на севере выходит к границе с Днепропетровской областью. Однако говорить о скором успехе рано — на этом направлении они уже полгода безрезультатно продвигаются", — подчеркнул офицер.
Ситуация в Сумской области
Что касается Сумской области, по словам Ткачука, Россия стремится создать напряжение вдоль линии соприкосновения, мешая украинским силам закрепиться на позициях. Однако здесь есть и позитивные моменты: российская группировка численностью около 25 тысяч человек разделена на небольшие тактические направления, что усложняет координацию.
"На Сумщине россияне, вероятно, попытаются растянуть фронт вдоль всей границы с Украиной", — резюмировал он.
Наступление РФ 2025 - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что десятки тысяч штурмовиков РФ пошли в наступление. Около 125 тысяч российских военных сосредоточены у границ Сумской и Харьковской областей.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ нацелилась на семь областей и готовит "ударный кулак". Кремлю необходимо накопить соответствующие ресурсы и резервы, пояснил Игорь Романенко.
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что войска РФ ведут наступление по всему фронту. Россияне пытаются восстановить силы, перегруппироваться, и не собираются останавливаться.
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