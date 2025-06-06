РФ пошла в наступление с новой тактикой: офицер ВСУ назвал 'горячее' направление

Российская армия изменила тактику — теперь она стремится не к лобовому штурму.

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ВСУ отражают атаки РФ/ Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр

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Ситуация в Донбассе остаётся наиболее напряжённой

Противник активно обходит Покровск с юга и севера

Противник продолжает активно наступать по всей линии фронта, прилагая усилия к достижению административных границ Донецкой и Луганской областей, рассказал офицер Вооружённых сил Украины и политолог Андрей Ткачук.

Как отметил он в эфире 24 Канала, именно на этом направлении сейчас наблюдается наибольшее сосредоточение сил и давление со стороны российских войск.

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Собеседник пояснил, что ситуация в Донбассе остаётся наиболее напряжённой. Российская армия изменила тактику — теперь она стремится не к лобовому штурму крупных населённых пунктов, а к обходу городов с разных сторон, чтобы минимизировать потери.

"Одной из главных целей России на 2025 год, без сомнения, является захват Донбасса. Сейчас противник активно обходит Покровск с юга и севера, стараясь окружить город с двух направлений", — отметил Ткачук.

/ Главред

По словам украинского офицера, после тяжелых боёв за Бахмут россияне поняли неэффективность прямых атак — они требуют слишком много ресурсов. В результате, применив новую тактику, им удалось взять Авдеевку, и теперь тот же подход используется и в других местах.

"С Покровском ситуация повторяется: противник обходит его с двух сторон, а на севере выходит к границе с Днепропетровской областью. Однако говорить о скором успехе рано — на этом направлении они уже полгода безрезультатно продвигаются", — подчеркнул офицер.

Ситуация в Сумской области

Что касается Сумской области, по словам Ткачука, Россия стремится создать напряжение вдоль линии соприкосновения, мешая украинским силам закрепиться на позициях. Однако здесь есть и позитивные моменты: российская группировка численностью около 25 тысяч человек разделена на небольшие тактические направления, что усложняет координацию.

"На Сумщине россияне, вероятно, попытаются растянуть фронт вдоль всей границы с Украиной", — резюмировал он.

Наступление РФ 2025 - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что десятки тысяч штурмовиков РФ пошли в наступление. Около 125 тысяч российских военных сосредоточены у границ Сумской и Харьковской областей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ нацелилась на семь областей и готовит "ударный кулак". Кремлю необходимо накопить соответствующие ресурсы и резервы, пояснил Игорь Романенко.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что войска РФ ведут наступление по всему фронту. Россияне пытаются восстановить силы, перегруппироваться, и не собираются останавливаться.

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