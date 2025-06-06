Дети будут в восторге: рецепт домашнего зефира из клубники за 10 минут

Быстрый рецепт воздушного зефира.

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Домашний клубничный зефир / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Взрослые и дети часто любят полакомиться зефиром, но обычно в купленном десерте очень много сахара, а дома его сделать на первый взгляд довольно сложно.

Однако украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своем YouTube-канале поделился рецептом натурального зефира с минимальным количеством сахара, который можно приготовить всего за 10 минут.

Домашний зефир из клубники - рецепт

Ингредиенты:

Вода 50 мл

Агар-агар 8 г

Сахар 100 г

Клубника 200 г

Мята 3 веточки

Для белков:

Яйца 2 шт.

Сахар 2 ст.л.

Для начала нужно подготовить клубнику и агар-агар. Ягоду следует почистить от хвостиков, а агар-агар выложить в стакан, залить водой и перемешать.

Следующим шагом клубнику нужно пересыпать в сотейник, добавить к ней сахар и листочки мяты, после чего все ингредиенты нужно перебить блендером до однородной массы.

Когда агар-агар настоится в течение 5 минут, его добавляем в клубничную массу и доводим до кипения.

Отдельно необходимо взбить два белка с сахаром до пышной пены, после чего к ним постепенно вливаем тонкой струйкой горячую клубничную массу. При этом все продолжаем взбивать в течение 5-7 минут, пока масса не загустеет.

Последним шагом надо переложить полученную массу в кондитерский мешок и высадить зефир на застеленную пергаментом доску или поверхность. Для стабилизации зефира понадобится около 3 часов.

Домашний зефир из клубники готов, приятного аппетита!

Смотрите видео, как правильно приготовить клубничный зефир:



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Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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