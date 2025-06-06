Дети будут в восторге: рецепт домашнего зефира из клубники за 10 минут

Взрослые и дети часто любят полакомиться зефиром, но обычно в купленном десерте очень много сахара, а дома его сделать на первый взгляд довольно сложно.
Однако украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своем YouTube-канале поделился рецептом натурального зефира с минимальным количеством сахара, который можно приготовить всего за 10 минут.
Домашний зефир из клубники - рецепт
Ингредиенты:
- Вода 50 мл
- Агар-агар 8 г
- Сахар 100 г
- Клубника 200 г
- Мята 3 веточки
Для белков:
- Яйца 2 шт.
- Сахар 2 ст.л.
Для начала нужно подготовить клубнику и агар-агар. Ягоду следует почистить от хвостиков, а агар-агар выложить в стакан, залить водой и перемешать.
Следующим шагом клубнику нужно пересыпать в сотейник, добавить к ней сахар и листочки мяты, после чего все ингредиенты нужно перебить блендером до однородной массы.
Когда агар-агар настоится в течение 5 минут, его добавляем в клубничную массу и доводим до кипения.
Отдельно необходимо взбить два белка с сахаром до пышной пены, после чего к ним постепенно вливаем тонкой струйкой горячую клубничную массу. При этом все продолжаем взбивать в течение 5-7 минут, пока масса не загустеет.
Последним шагом надо переложить полученную массу в кондитерский мешок и высадить зефир на застеленную пергаментом доску или поверхность. Для стабилизации зефира понадобится около 3 часов.
Домашний зефир из клубники готов, приятного аппетита!
Смотрите видео, как правильно приготовить клубничный зефир:
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Кто такой Евгений Клопотенко?
Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
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