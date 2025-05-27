Как приготовить моцареллу дома: простой рецепт всего из трех ингредиентов

Рецепт домашней моцареллы, на приготовление которой нужно всего 60 минут.

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Домашняя моцарелла - как приготовить итальянский сыр / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Моцарелла - популярный сыр с итальянскими корнями, который нравится многим своим нежным вкусом и тем, что хорошо дополняет многие блюда.

Главред узнал, что его довольно легко приготовить в домашних условиях. Рецептом моцареллы на YouTube-канале украинского шеф-повара Евгения Клопотенко поделилась глава Ассоциации производителей сыра Украины Татьяна Дядечко.

Домашняя моцарелла - рецепт

Ингредиенты:

Молоко 10 л

Лимонная кислота 18 г

Фермент для сыра

Для того, чтобы сделать домашнюю моцареллу для начала нужно подготовить молоко. Оно должно быть правильной температуры - не выше 15 градусов тепла. К нему нужно добавить лимонную кислоту, растворенную в воде комнатной температуры. Кстати, ее можно заменить процеженным фрешем из 8-10 лимонов.

Далее все нужно хорошо размешать, после чего молоко, постоянно помешивая, необходимо быстро нагреть до 35 градусов тепла. При этом важно следить за тем, чтобы молоко не свернулось.

После того, как молоко дойдет до правильной температуры, к нему нужно добавить растворенный непосредственно перед использованием в стакане воды комнатной температуры фермент.

Через 15-25 минут в сгустке должен произойти "ровный разлом", после чего его можно разрезать на кубики примерно 2-4 сантиметра и переложить зерно на дренаж. Чтобы сыворотка стекла достаточно подождать около 15 минут, после чего сырное зерно надо переложить в большую миску и добавить к будущей моцарелле соль, в количестве 2% от веса сыра.

Полученную массу остается хорошо смешать, а дальше на стенки миски нужно вылить воду температурой 80-90 градусов и прогревать зерно сыра. Когда шарики сыра будут сформированы, их следует положить в холодную воду.

Моцарелла готова, приятного аппетита!

Смотрите видео, как правильно готовить домашнюю моцареллу:

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Кто такая Татьяна Дядечко? Татьяна Дядечко - украинский сыровар, предприниматель, председатель Ассоциации производителей сыра Украины. Основательница гастромастерской "КозаЧка", а также "Школы сыра".

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