Вы узнаете:
- Способ изготовления плавленого сыра на заводах и рецепт домашнего сыра
- Как натереть и растопить плавленый сыр
- Почему плавленый сыр вреднее твердого
Современный рынок продуктов питания предлагает нам огромный выбор сыров. Среди этого многообразия особое место занимает плавленый сыр. Он удобен в использовании, имеет приятный вкус и может стать основой для многих блюд.
Но всегда ли этот продукт так полезен, как его рекламируют? Главред узнал, из чего состоит плавленый сыр, как его готовят и какие его недостатки.
Как делают плавленый сыр
Противоречивые мифы о производстве плавленого сыра, в частности об использовании некачественных остатков, не соответствуют действительности, утверждают представители Литинского молочного завода - Белозгар. Плавленые сыры изготавливаются в соответствии с государственными стандартами, а процесс является сложным и регулируемым.
Производство начинается с подбора качественных ингредиентов: твердых сортов сыра, сливочного масла, молока и соли. Дополнительные компоненты, такие как овощи или мясопродукты, поставляются от проверенных украинских производителей.
На следующем этапе ингредиенты смешиваются в строгом порядке, а затем плавятся в специальном оборудовании. Высокая температура гарантирует качество и безопасность продукта, а также соответствие срокам хранения.
Готовую плавленую смесь фасуют в герметичную упаковку, на которую наносят дату производства и срок годности. На протяжении всего процесса контролируется соответствие продукта стандартам вкуса, запаха, консистенции и внешнего вида. Если есть несоответствия, партия бракуется.
Как сделать домашний плавленый сыр - рецепт
Чтобы приготовить домашний плавленый сыр с нежным сливочным вкусом, важно использовать сыр с высокой жирностью. Для этого рецепта вам понадобятся творог, молоко, сливочное масло, сода и соль. После охлаждения готовый плавленый сыр приобретет текстуру, подобную популярному сыру "Янтарь".
Ингредиенты:
- Творог кисломолочный (10%) - 500 г
- Молоко (3,2%) - 0,5 стакана
- Сливочное масло - 30 г
- Сода пищевая - 0,5 ч. л.
- Соль - 1,5 ч. л.
Приготовление:
- В творог добавьте молоко и соду. Взбейте смесь блендером или перетрите через сито, чтобы получить однородную массу.
- Переложите полученную массу в кастрюлю с толстым дном и тщательно перемешайте.
- Нагревайте на медленном огне, постоянно помешивая лопаткой. Когда смесь начнет плавиться, добавьте соль и мягкое сливочное масло. Продолжайте нагревать, помешивая, в течение 5-10 минут, пока не получите жидкую однородную массу.
- Горячую массу разлейте в небольшие контейнеры.
- Накройте пищевой пленкой, чтобы она не образовала корочку, и дайте остыть при комнатной температуре. Затем поставьте в холодильник на 5 часов, а лучше - на всю ночь.
Для дополнительного вкуса можно использовать чеснок, тмин, укроп или вяленые помидоры - их лучше добавлять в конце приготовления. Рекомендуется использовать домашнее молоко для наилучшего результата.
Как растопить плавленый сыр
Растопить плавленый сыр можно несколькими способами. Наиболее простой и популярный метод - использование водяной бани. Для этого сыр помещают в миску, которую ставят над кастрюлей с горячей водой, и плавят на низком огне, постоянно помешивая.
Также можно воспользоваться микроволновой печью, нагревая сыр с перерывами в несколько секунд и размешивая для равномерного расплавления.
Еще один способ - плавление сыра на сковороде на среднем огне, но этот метод требует пристального присмотра, чтобы сыр не подгорел.
Как хранить сыр с плесенью
Сыр с плесенью, в частности бри, камамбер, рокфор, имеет специфические условия хранения. Его следует хранить в холодильнике при температуре от 2 до 7 градусов Цельсия. Важно, чтобы сыр дышал, поэтому его не следует плотно заворачивать в пленку. Лучше всего использовать пергамент или специальные коробки для сыра.
Почему плавленый сыр вреден
Несмотря на популярность, плавленый сыр не является самым полезным продуктом. В процессе изготовления добавляют соли, стабилизаторы и консерванты, которые могут быть вредными для здоровья при чрезмерном употреблении. Некоторые виды плавленого сыра содержат большое количество насыщенных жиров и натрия, что может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему.
Кроме того, пищевые добавки могут вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта у чувствительных людей. Поэтому важно употреблять плавленый сыр умеренно и отдавать предпочтение натуральным видам сыра.
Как легко натереть плавленый сырок
Чтобы легко натереть плавленый сыр, его нужно заранее положить в морозильник на 15-20 минут. Замороженный сыр натирается на терке намного легче и не прилипает к поверхности.
Что известно о Литинском молочном заводе - Белозгар?
Основным видом деятельности Литинского молочного завода - Белозгар является производство твердых сычужных, плавленых и пастообразных сыров, сладко-сливочного масла, сухого молока и сыворотки. Все они изготавливаются в соответствии с технологическими инструкциями к утвержденным техническим условиям.
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