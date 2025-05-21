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Как приготовить пышные оладьи: рецепт на миллион со 100% результатом

Мария Тупик
21 мая 2025, 19:00
29
Секрет приготовления пышных оладий как пух в секретном ингредиенте для теста.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Рецепт пышных оладьев на сковороде рецепт
Рецепт пышных оладьев на сковороде рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Решили приготовить вкусные и пышные как пух оладья, тогда этот рецепт для вас. Этот рецепт проверенный годами, пишет сайт 1plus1.ua.

Рецепт пышных оладьев на сковороде, которые готовить так просто за считаные минуты и идеально подходят для завтрака или перекуса. Просто следуйте рецепту – и у вас точно получится.

Как приготовить пышные оладья как пух - рецепт приготовления

Вам понадобится:

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  • Кефир - 250-300 мл (обязательно комнатной температуры)
  • Яйца - 1 шт
  • Мука - 180 гр (10 столовых ложек)
  • Сода - 0,5 ч. ложки
  • Соль, сахар

В глубокую миску разбиваем 1 яйцо, желательно не сразу из холодильника. Его стоит достать заранее, чтобы было комнатной температуры.

Добавить сразу щепотку соли и столовую ложку сахара. По вкусу можно добавить ванильный сахар.

Кефир заранее достаем из холодильника, чтобы был комнатной температуры. Вливаем кефир в миску и начинаем перемешивать.

Муку просеять 1 раз, и начинать вводить порциями.

Тесто на пышные оладья должно быть густым, как сметана.

Далее добавляем соду и обязательно быстро перемешиваем.

Важно!

Чтобы оладья были пышными, оставьте тесто постоять 10 минут не перемешивайте и не трогайте его.

Кроме того, сковорода должна быть с толстым дном.

Жарить оладья на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки.

Оладья как пух рецепт
Оладья как пух рецепт / depositphotos.com/ua

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Кто такая Анна Фесенко

Анна Фесенко - блогер из Херсона. Делится эксклюзивными рецептами и секретами приготовления кулинарных блюд. На Анну подписаны более 14 тысяч пользователей сети Instagram.

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