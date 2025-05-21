Как приготовить пышные оладьи: рецепт на миллион со 100% результатом

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Рецепт пышных оладьев на сковороде, которые готовить так просто за считаные минуты и идеально подходят для завтрака или перекуса. Просто следуйте рецепту – и у вас точно получится.
Как приготовить пышные оладья как пух - рецепт приготовления
Вам понадобится:
- Кефир - 250-300 мл (обязательно комнатной температуры)
- Яйца - 1 шт
- Мука - 180 гр (10 столовых ложек)
- Сода - 0,5 ч. ложки
- Соль, сахар
В глубокую миску разбиваем 1 яйцо, желательно не сразу из холодильника. Его стоит достать заранее, чтобы было комнатной температуры.
Добавить сразу щепотку соли и столовую ложку сахара. По вкусу можно добавить ванильный сахар.
Кефир заранее достаем из холодильника, чтобы был комнатной температуры. Вливаем кефир в миску и начинаем перемешивать.
Муку просеять 1 раз, и начинать вводить порциями.
Тесто на пышные оладья должно быть густым, как сметана.
Далее добавляем соду и обязательно быстро перемешиваем.
Важно!
Чтобы оладья были пышными, оставьте тесто постоять 10 минут не перемешивайте и не трогайте его.
Кроме того, сковорода должна быть с толстым дном.
Жарить оладья на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки.
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Кто такая Анна Фесенко
Анна Фесенко - блогер из Херсона. Делится эксклюзивными рецептами и секретами приготовления кулинарных блюд. На Анну подписаны более 14 тысяч пользователей сети Instagram.
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