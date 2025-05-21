Топ рецепт закуски, который покорил всех: шикарное блюдо за 10 минут

Очень вкусная закуска из грибов. Рецепт намазки за 10 минут покорит всех.

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Вкуснейший рецепт грибной намазки / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим невероятно вкусную намазку. Ароматные шампиньоны, нежные плавленые сырки – идеальная кремовая текстура и сбалансированный вкус для вашей закуски.

Попробуйте один раз приготовить, и этот рецепт закуски точно станет вашим любимым.

Закуска из грибов - рецепт намазки за 10 минут

Вам понадобится:

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Грибы шампиньоны - 300 гр

Лук - 2 шт среднего размера

Сырки - 2 шт

Зеленый лучок

Укроп

Соль

Перец

Майонез

Как готовить закуску из грибов рецепт / depositphotos.com/ua

Лук помыть, почистить и очень мелко порезать.

Разогреть сковороду, и обжарить лук до золотистой корочки. Можно готовить намазку из грибов на сливочном масле.

В это время промыть грибы, очистить от грязи, очень мелко порезать и добавить к луку.

Жарить грибы с луком пока не испариться вся жидкость. Обязательно не забудьте посолить и помешивать грибы с луком.

Натереть на мелкой терке плавленые сырки, промыть зеленый лук и немного укропа, порезать очень мелко и добавить к сыркам.

В отдельной тарелке для подачи соединить грибы с луком и сырную начинку, хорошо перемешать. Добавить 1 столовую ложку майонеза.

Подавать к столу намазку из грибов охлажденную с багетом или свежими гренками.

Смотрите видео, как готовить намазку из грибов рецепт:

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Кто такая receptoria_18? receptoria_18 популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога Анна регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На receptoria_18 подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети Instagram и TikTok.

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