Топ рецепт закуски, который покорил всех: шикарное блюдо за 10 минут

Готовим невероятно вкусную намазку. Ароматные шампиньоны, нежные плавленые сырки – идеальная кремовая текстура и сбалансированный вкус для вашей закуски.
Попробуйте один раз приготовить, и этот рецепт закуски точно станет вашим любимым.
Закуска из грибов - рецепт намазки за 10 минут
Вам понадобится:
- Грибы шампиньоны - 300 гр
- Лук - 2 шт среднего размера
- Сырки - 2 шт
- Зеленый лучок
- Укроп
- Соль
- Перец
- Майонез
Лук помыть, почистить и очень мелко порезать.
Разогреть сковороду, и обжарить лук до золотистой корочки. Можно готовить намазку из грибов на сливочном масле.
В это время промыть грибы, очистить от грязи, очень мелко порезать и добавить к луку.
Жарить грибы с луком пока не испариться вся жидкость. Обязательно не забудьте посолить и помешивать грибы с луком.
Натереть на мелкой терке плавленые сырки, промыть зеленый лук и немного укропа, порезать очень мелко и добавить к сыркам.
В отдельной тарелке для подачи соединить грибы с луком и сырную начинку, хорошо перемешать. Добавить 1 столовую ложку майонеза.
Подавать к столу намазку из грибов охлажденную с багетом или свежими гренками.
Смотрите видео, как готовить намазку из грибов рецепт:
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receptoria_18 популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога Анна регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На receptoria_18 подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети Instagram и TikTok.
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