Мясо будет сочным и нежным: Эктор поделился секретными маринадами для шашлыка

Топ лучших маринадов для мяса и шашлыка от Эктора.

https://glavred.info/recipes/myaso-budet-sochnym-i-nezhnym-ektor-podelilsya-sekretnymi-marinadami-dlya-shashlyka-10670651.html Ссылка скопирована

Лучшие маринады для сочного шашлыка / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Сезон пикников в самом разгаре. Вероятно ни один отдых на природе не обходится без шашлыка. Впрочем, чтобы мясо было нежным и сочным надо правильно выбрать маринад. Главред нашел рецепт маринада, который точно вас поразит.

Украинский кулинар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram поделился подборками ингредиентов для различных вариаций маринада.

Маринад "Пряная классика"

Ингредиенты:

видео дня

оливковое масло - 2 ст. л;

сок лайма/лимона - 1 ст. л;

хлопья чили - 1 ч. л;

копченая паприка - 1 ст. л;

зира - 1 ч. л;

чеснок;

сушеный лук - 1 ч. л;

кориандр - 1 ч. л;

соевый соус - 2 ст.л;

соль и перец - по вкусу;

сок одного апельсина.

Сначала возьмите специальный пакет для продуктов или же просто большую миску, в которой будет удобно смешивать ингредиенты.

Далее подготовьте мясо. И поместите его в выбранную тару. Возьмите апельсин, помойте его и разделите на две части. Осторожно прямо к мясу выжмите сок фрукта.

Затем к мясу постепенно добавляйте все вышеперечисленные ингредиенты, в частности, оливковое масло, хлопья чили, копченую паприку, зиру, чеснок, сушеный лук, кориандр, соль и перец. Не забудьте в конце добавить сок лимона и соевый соус. Всё хорошо перемешайте.

Лучше всего, чтобы мясо мариновалось около 12-24 часов.

Маринад "Азиатский стиль со шрирачей"

Вам понадобится:

шрирача - 2 ст. л;

мед - 2 ст. л;

сок лайма - 1 ст. л;

рисовый уксус - 1 ст. л;

соевый соус - 2 ст. л;

сушеный чеснок - 1 ч. л;

свежий имбирь (измельченный) - 1 ст. л;

черный перец - 1 ст. л.

Чтобы приготовить маринад "Азиатский стиль со шрирачей", стоит смешать шрирачу, мед, сок лайма, рисовый уксус, соевый соус, сушеный чеснок и черный перец. Далее измельчите немного имбиря. Он должен быть свежим.

Все ингредиенты хорошо перемешайте с мясом, чтобы основной продукт вобрал в себя все специи.

Также Эктор рекомендует приготовить лимонно-чесночный маринад. Здесь ингредиенты довольно простые, но вкус мяса вас точно поразит.

В частности, для последнего маринада нужно смешать оливковое масло - 2 ст. л, сок лимона - 1 ст. л, измельченный чеснок - 1 ч. л, сушеную петрушку - 1 ст. л. Также не забудьте добавить соль, перец и немного лимонной цедры. Все хорошо перемешайте и оставьте мясо мариноваться.

Приятного аппетита!

В чем замариновать мясо - смотрите видео:

Другие рецепты:

Кто такой Эктор Хименес-Браво? Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине получил, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинское гражданство. Во время полномасштабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью в пользу ВСУ и приготовлением обедов для теробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред