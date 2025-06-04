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Мясо будет сочным и нежным: Эктор поделился секретными маринадами для шашлыка

Марина Фурман
4 июня 2025, 19:26
111
Топ лучших маринадов для мяса и шашлыка от Эктора.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 7 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
шашлык
Лучшие маринады для сочного шашлыка / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Сезон пикников в самом разгаре. Вероятно ни один отдых на природе не обходится без шашлыка. Впрочем, чтобы мясо было нежным и сочным надо правильно выбрать маринад. Главред нашел рецепт маринада, который точно вас поразит.

Украинский кулинар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram поделился подборками ингредиентов для различных вариаций маринада.

Маринад "Пряная классика"

Ингредиенты:

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  • оливковое масло - 2 ст. л;
  • сок лайма/лимона - 1 ст. л;
  • хлопья чили - 1 ч. л;
  • копченая паприка - 1 ст. л;
  • зира - 1 ч. л;
  • чеснок;
  • сушеный лук - 1 ч. л;
  • кориандр - 1 ч. л;
  • соевый соус - 2 ст.л;
  • соль и перец - по вкусу;
  • сок одного апельсина.

Сначала возьмите специальный пакет для продуктов или же просто большую миску, в которой будет удобно смешивать ингредиенты.

Далее подготовьте мясо. И поместите его в выбранную тару. Возьмите апельсин, помойте его и разделите на две части. Осторожно прямо к мясу выжмите сок фрукта.

Затем к мясу постепенно добавляйте все вышеперечисленные ингредиенты, в частности, оливковое масло, хлопья чили, копченую паприку, зиру, чеснок, сушеный лук, кориандр, соль и перец. Не забудьте в конце добавить сок лимона и соевый соус. Всё хорошо перемешайте.

Лучше всего, чтобы мясо мариновалось около 12-24 часов.

Маринад "Азиатский стиль со шрирачей"

Вам понадобится:

  • шрирача - 2 ст. л;
  • мед - 2 ст. л;
  • сок лайма - 1 ст. л;
  • рисовый уксус - 1 ст. л;
  • соевый соус - 2 ст. л;
  • сушеный чеснок - 1 ч. л;
  • свежий имбирь (измельченный) - 1 ст. л;
  • черный перец - 1 ст. л.

Чтобы приготовить маринад "Азиатский стиль со шрирачей", стоит смешать шрирачу, мед, сок лайма, рисовый уксус, соевый соус, сушеный чеснок и черный перец. Далее измельчите немного имбиря. Он должен быть свежим.

Все ингредиенты хорошо перемешайте с мясом, чтобы основной продукт вобрал в себя все специи.

Также Эктор рекомендует приготовить лимонно-чесночный маринад. Здесь ингредиенты довольно простые, но вкус мяса вас точно поразит.

В частности, для последнего маринада нужно смешать оливковое масло - 2 ст. л, сок лимона - 1 ст. л, измельченный чеснок - 1 ч. л, сушеную петрушку - 1 ст. л. Также не забудьте добавить соль, перец и немного лимонной цедры. Все хорошо перемешайте и оставьте мясо мариноваться.

Приятного аппетита!

В чем замариновать мясо - смотрите видео:

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Кто такой Эктор Хименес-Браво?

Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине получил, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинское гражданство. Во время полномасштабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью в пользу ВСУ и приготовлением обедов для теробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.

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мясо Эктор Хименес-Браво Шашлык
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