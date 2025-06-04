Мясо будет сочным и нежным: Эктор поделился секретными маринадами для шашлыка

Сезон пикников в самом разгаре. Вероятно ни один отдых на природе не обходится без шашлыка. Впрочем, чтобы мясо было нежным и сочным надо правильно выбрать маринад. Главред нашел рецепт маринада, который точно вас поразит.
Украинский кулинар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram поделился подборками ингредиентов для различных вариаций маринада.
Маринад "Пряная классика"
Ингредиенты:
- оливковое масло - 2 ст. л;
- сок лайма/лимона - 1 ст. л;
- хлопья чили - 1 ч. л;
- копченая паприка - 1 ст. л;
- зира - 1 ч. л;
- чеснок;
- сушеный лук - 1 ч. л;
- кориандр - 1 ч. л;
- соевый соус - 2 ст.л;
- соль и перец - по вкусу;
- сок одного апельсина.
Сначала возьмите специальный пакет для продуктов или же просто большую миску, в которой будет удобно смешивать ингредиенты.
Далее подготовьте мясо. И поместите его в выбранную тару. Возьмите апельсин, помойте его и разделите на две части. Осторожно прямо к мясу выжмите сок фрукта.
Затем к мясу постепенно добавляйте все вышеперечисленные ингредиенты, в частности, оливковое масло, хлопья чили, копченую паприку, зиру, чеснок, сушеный лук, кориандр, соль и перец. Не забудьте в конце добавить сок лимона и соевый соус. Всё хорошо перемешайте.
Лучше всего, чтобы мясо мариновалось около 12-24 часов.
Маринад "Азиатский стиль со шрирачей"
Вам понадобится:
- шрирача - 2 ст. л;
- мед - 2 ст. л;
- сок лайма - 1 ст. л;
- рисовый уксус - 1 ст. л;
- соевый соус - 2 ст. л;
- сушеный чеснок - 1 ч. л;
- свежий имбирь (измельченный) - 1 ст. л;
- черный перец - 1 ст. л.
Чтобы приготовить маринад "Азиатский стиль со шрирачей", стоит смешать шрирачу, мед, сок лайма, рисовый уксус, соевый соус, сушеный чеснок и черный перец. Далее измельчите немного имбиря. Он должен быть свежим.
Все ингредиенты хорошо перемешайте с мясом, чтобы основной продукт вобрал в себя все специи.
Также Эктор рекомендует приготовить лимонно-чесночный маринад. Здесь ингредиенты довольно простые, но вкус мяса вас точно поразит.
В частности, для последнего маринада нужно смешать оливковое масло - 2 ст. л, сок лимона - 1 ст. л, измельченный чеснок - 1 ч. л, сушеную петрушку - 1 ст. л. Также не забудьте добавить соль, перец и немного лимонной цедры. Все хорошо перемешайте и оставьте мясо мариноваться.
Приятного аппетита!
В чем замариновать мясо - смотрите видео:
Другие рецепты:
- Настоящий вкус Италии: как приготовить невероятный пирог из листов для лазаньи
- Как приготовить моцареллу дома: простой рецепт всего из трех ингредиентов
- Вкусно, красиво, просто: рецепт удивительного сырника с клубникой без выпечки
Кто такой Эктор Хименес-Браво?
Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине получил, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинское гражданство. Во время полномасштабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью в пользу ВСУ и приготовлением обедов для теробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред