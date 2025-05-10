Мясо будет мягким и сочным: найден рецепт идеального маринада для шашлыка

Чтобы приготовить вкусный маринад для мяса понадобится минимум ингредиентов.

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Рецепт лукового маринада для мяса / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ни один теплый сезон года не проходит без шашлыка. Однако не всегда мясо на мангале получается нежным и сочным. На самом деле секреты лучшего шашлыка - это качественное мясо и вкусный маринад. О первом необходимо позаботиться сразу, а на счет второго можно и поэкспериментировать. Главред подскажет, в чем лучше мариновать мясо.

Рецепт маринада очень простой, но мясо получится бесподобным. Как утверждает кулинарный блогер в TikTok @viktoria_food, основной ингредиент маринада - лук.

На 1,5 кг ошейка вам понадобится:

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лук - 500 г;

соль - 1,5 ч.л;

растительное масло - 3 ст.л;

специи к мясу - 1,5 ч.л.

Перед началом маринования подготовьте мясо. Помойте, разрежьте на кусочки и переложите в емкость.

Далее добавьте соль, специи и по желанию можно паприку.

Возьмите лук, очистите его от шелухи и натрите на терке, чтобы получилось пюре.

Готовую луковую смесь можете смело добавлять к вашему мясу. Не забудьте все хорошо перемешать и влить 3 ст.л. подсолнечного масла.

Оставьте мясо мариноваться на 12-24 часа в холодильнике. Чем больше оно маринуется, тем более насыщенный вкус получается.

Приятного аппетита!

Как приготовить луковый маринад - смотрите видео:

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Какой бывает шашлык Название блюда происходит от крымско-татарского названия "шишлык" - вертел. Блюдо готовят из баранины мелкой нарезки, нанизанной на шампур и запеченной на древесных углях в мангале; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, черный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления. Позже название "шашлык" (на Западе обычно называют - барбекю) закрепилось за блюдами из свинины, птицы, рыбы, овощей, грибов, приготовленными таким же образом, пишет Википедия.

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