Шашлык будет таять во рту: кулинар раскрыла секрет идеального маринада для мяса

Ароматный шашлык, зажаренный на мангале - любимое блюдо многих украинцев, особенно в теплое время года. Чтобы мясо было сочным и нежным важно правильно приготовить маринад. Главред выяснил, в чем лучше всего замариновать шашлык, чтобы мясо таяло во рту.
Рецептом замечательного маринада для шашлыка поделилась блогер в Instagram @alionakarpiuk.
Для маринада вам понадобится:
- кефир - 250 мл;
- оливковое масло - 3-4 ст л;
- мед - 1 ст л;
- чеснок - 5 зубчиков;
- розмарин - несколько веточек;
- соль, перец.
Сначала тщательно подготовьте мясо и удалите все лишнее, а затем нарежьте кубиками.
Далее возьмите миску и соедините все ингредиенты вместе. Не забудьте добавить соль и перец. Залейте мясо маринадом.
Маринуйте мясо минимум четыре часа, но лучше - всю ночь. Далее можете приступать к жарке мяса.
Перед жаркой, к шашлыку можно добавить немного лимона, веточки розмарина, и присыпать молотым перцем.
Благодаря кефиру мясо будет нежным и сочным.
Приятного аппетита!
Как замариновать мясо - смотрите видео:
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Кто такая alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 125 тысяч пользователей соцсети.
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