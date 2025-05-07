Шашлык будет таять во рту: кулинар раскрыла секрет идеального маринада для мяса

Маринад готовится очень просто и с минимальным количеством ингредиентов.

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Маринад "фундамент" для сочного и нежного шашлыка / Коллаж: Главред, фото pixabay

Ароматный шашлык, зажаренный на мангале - любимое блюдо многих украинцев, особенно в теплое время года. Чтобы мясо было сочным и нежным важно правильно приготовить маринад. Главред выяснил, в чем лучше всего замариновать шашлык, чтобы мясо таяло во рту.

Рецептом замечательного маринада для шашлыка поделилась блогер в Instagram @alionakarpiuk.

Для маринада вам понадобится:

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кефир - 250 мл;

оливковое масло - 3-4 ст л;

мед - 1 ст л;

чеснок - 5 зубчиков;

розмарин - несколько веточек;

соль, перец.

Сначала тщательно подготовьте мясо и удалите все лишнее, а затем нарежьте кубиками.

Далее возьмите миску и соедините все ингредиенты вместе. Не забудьте добавить соль и перец. Залейте мясо маринадом.

Маринуйте мясо минимум четыре часа, но лучше - всю ночь. Далее можете приступать к жарке мяса.

Перед жаркой, к шашлыку можно добавить немного лимона, веточки розмарина, и присыпать молотым перцем.

Благодаря кефиру мясо будет нежным и сочным.

Приятного аппетита!

Как замариновать мясо - смотрите видео:

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Кто такая alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 125 тысяч пользователей соцсети.

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