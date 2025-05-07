Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Шашлык будет таять во рту: кулинар раскрыла секрет идеального маринада для мяса

Марина Фурман
7 мая 2025, 18:29
137
Маринад готовится очень просто и с минимальным количеством ингредиентов.
шашлык
Маринад "фундамент" для сочного и нежного шашлыка / Коллаж: Главред, фото pixabay

Ароматный шашлык, зажаренный на мангале - любимое блюдо многих украинцев, особенно в теплое время года. Чтобы мясо было сочным и нежным важно правильно приготовить маринад. Главред выяснил, в чем лучше всего замариновать шашлык, чтобы мясо таяло во рту.

Рецептом замечательного маринада для шашлыка поделилась блогер в Instagram @alionakarpiuk.

Для маринада вам понадобится:

видео дня
  • кефир - 250 мл;
  • оливковое масло - 3-4 ст л;
  • мед - 1 ст л;
  • чеснок - 5 зубчиков;
  • розмарин - несколько веточек;
  • соль, перец.

Сначала тщательно подготовьте мясо и удалите все лишнее, а затем нарежьте кубиками.

Далее возьмите миску и соедините все ингредиенты вместе. Не забудьте добавить соль и перец. Залейте мясо маринадом.

Маринуйте мясо минимум четыре часа, но лучше - всю ночь. Далее можете приступать к жарке мяса.

Перед жаркой, к шашлыку можно добавить немного лимона, веточки розмарина, и присыпать молотым перцем.

Благодаря кефиру мясо будет нежным и сочным.

Приятного аппетита!

Как замариновать мясо - смотрите видео:

Читайте также:

Кто такая alionakarpiuk

alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 125 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт Шашлык рецепты
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"НАТО нам поможет": гендерная советница ВСУ выступает за срочную службу для женщин

"НАТО нам поможет": гендерная советница ВСУ выступает за срочную службу для женщин

19:49Украина
Отменит ли Путин парад в Москве из-за ударов дронов - в СНБО дали ответ

Отменит ли Путин парад в Москве из-за ударов дронов - в СНБО дали ответ

19:47Война
Украину накроет снег и мороз: синоптики назвали регионы

Украину накроет снег и мороз: синоптики назвали регионы

19:36Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Путинист Басков пострадал от украинских беспилотников

Путинист Басков пострадал от украинских беспилотников

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с пирогом за 27 секунд

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с пирогом за 27 секунд

Доллар на пороге скачка: эксперт рассказал, каким будет курс до 9 мая

Доллар на пороге скачка: эксперт рассказал, каким будет курс до 9 мая

Китайский гороскоп на завтра 8 мая: Лошадям - агрессия, Драконам - искушение

Китайский гороскоп на завтра 8 мая: Лошадям - агрессия, Драконам - искушение

Последние новости

20:01

Что увидели первым: оптическая иллюзия, которая расскажет о вас больше психолога

19:49

"НАТО нам поможет": гендерная советница ВСУ выступает за срочную службу для женщин

19:47

Отменит ли Путин парад в Москве из-за ударов дронов - в СНБО дали ответ

19:39

Можно ли ложиться спать голодным: эндокринолог дал четкий ответ

19:36

Украину накроет снег и мороз: синоптики назвали регионы

Война в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - МорозовВойна в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - Морозов
19:13

Когда появилось название Украина и украинская нация - неожиданное открытие историковВидео

19:00

Больница Охматдет Россию не остановила: по каким целям Путин может жахнуть "Орешником"мнение

18:45

Почему нельзя пьянствовать и переедать 8 мая: какой праздник и день ангела

18:34

Возник сильный пожар: дроны СБУ поразили заводы "Базальт" и "Сплав" в РФ

Реклама
18:29

Шашлык будет таять во рту: кулинар раскрыла секрет идеального маринада для мяса

18:26

"Побрила усы и уменьшила нос": дочь Лорак уличили в пластике из-за нового видеоВидео

18:07

В Украине ликвидируют банк: скоро прекратятся выплаты вкладчикам

17:46

Прорыв к карьерному Олимпу: 4 знака зодиака, которым повезет в 2025 году

17:43

"РФ просит слишком много": у Трампа раскрыли детали переговоров по войне в Украине

17:40

Россияне приблизились к Покровску: в ОВА рассказали, как изменилась ситуация

17:29

"Ситуация пойдет иначе": о чем будут говорить Си Цзиньпин и Путин насчет Украины

17:18

О муравьях можно забыть: два простых продукта навсегда отпугнут насекомых

17:03

Украина достала козырь и ударила по слабому месту РФ, в Москве коллапс - СМИ

16:57

Гривня резко обвалилась по отношению к евро: курс валют на четверг, 8 мая

16:49

"Живу с болью": Виктор Павлик обратился к покойному сыну

Реклама
16:41

Неожиданный нож в спину от Китая: какой "сюрприз" нанес Пекин по экономике РФ

16:37

РФ хочет создать еще один плацдарм на фронте: какие города под угрозой

16:31

Можно ли убирать в доме 8 мая: строгие приметы в праздник

16:19

ЗАЭС потеряла питание: РФ обстреляла линии электропередачи, ситуация угрожающая

16:18

В РФ заявили о новом ударе Орешником, ищут цели в Киеве - что задумал Кремль

16:11

Как в Украине появилась гречка: историк удивил ответом

15:42

Путину осталось 10-12 лет: появился прогноз о преемнике диктатора РФВидео

15:39

Жена Виталия Козловского высказалась об его "освобождении" от Игоря Кондратюка

15:32

От сорняка не останется и следа: как бороться с вьюнком в садуВидео

15:28

У Путина прокомментировали угрозы новых ударов Орешником по Украине

15:24

Прибытие лидеров под вопросом: в аэропортах РФ хаос, тысячи пассажиров застряли

15:11

Все испортите: эксперт сказала, о чем не стоит спрашивать на первом свидании

14:57

Гости будут в восторге: рецепт домашней красной икры не за все деньги мира

14:35

Где спрятана женщина: лишь единицы ее заметят за 7 секунд

14:34

Неголосование Порошенко за соглашение о недрах - попытка разрушить отношения с США - Олещук

14:32

40 миллиардов в тени: ветеран заявил о масштабных потерях бюджета на топливе, табаке и алкоголе

14:30

Тарас Цымбалюк показал "секретную" сестру-красотку

14:21

Как остановить прорастание картофеля: эксперт раскрыли секрет долгого хранения

14:11

Кто может стать преемником Путина: названы потенциальные кандидатыВидео

13:59

Можно ли свистеть дома: священник расставил все точки над "і"

Реклама
13:47

Враг усиливает боевую часть Шахедов: в ГСЧС рассказали, как уберечь свою жизньФото

13:44

В РФ начался картофельный кризис: цены выросли в 4 раза, а продукт стал роскошью

13:25

Ударит ли Россия "Орешником" по Киевумнение

13:23

Наталья Могилевская стала блондинкой и покорила своим видом - детали

13:18

Отставка Кадырова: ISW сказали, почему такое решение представляет угрозу Путину

13:11

"Угрожают вундервафлей": Ермак ответил на истерику РФ после атаки дронов

13:03

В Еврокомиссии хотят ускорить процесс вступления Украины в ЕС - детали

12:55

"У меня есть запрет": Падалко призналась, на что ее трое детей наложили вето

12:44

Ищут водолазы: у российской певицы-путинистки пропал муж

12:36

Доллар и евро снова летят в пропасть: новые курсы валют на 7 мая

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять