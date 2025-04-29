Рецепт идеального шашлыка, который тает во рту - маринуется всего час

Рецепт ароматного и вкусного шашлыка.

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Шашлык - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Сезон шашлыков уже начался, а приготовить это блюдо в лесу – отличный повод, чтобы встретиться с друзьями. Предлагаем вам простой рецепт шашлыка из свинины, который получается абсолютно у всех.

Кстати, попробуйте приготовить к шашлыку маринованный лук, сообщает Главред со ссылкой на iriska_dimitrova.

Шашлык из свинины – рецепт

Ингредиенты:

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3 кг свиного ошейка

1-1,5 кг лука

1 приправа "К шашлыку"

соль (по вкусу)

Для маринованного лука:

2 луковицы

0,5 ст. л. соли

0,5 ст. л. сахара

1 стакан воды

зелень

уксус

Свинину нарежьте на пластины толщиной 3 сантиметра, затем на длинные куски.

Лук нарежьте полукольцами и перетрите с солью.

Отправьте лук к мясу, всыпьте приправу или свои любимые специи, все хорошо перемешайте и оставьте на час.

Нанизываем подготовленное мясо на шампуры и обжарьте его на мангале, периодически переворачивая, до готовности.

Пока готовиться шашлык можно приготовить маринованный лук. Для этого лук нарежьте на тонкие полукольца, добавьте соль, сахар, уксус, зелень и воду.

Перемешайте все и оставьте на минут 30.

Подавайте шашлык на тонком лаваше, посыпав маринованным луком.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить шашлык из свинины:

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Кто такая iriska_dimitrova? iriska_dimitrova - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На iriska_dimitrova подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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