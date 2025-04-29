Рецепт идеального шашлыка, который тает во рту - маринуется всего час

Сезон шашлыков уже начался, а приготовить это блюдо в лесу – отличный повод, чтобы встретиться с друзьями. Предлагаем вам простой рецепт шашлыка из свинины, который получается абсолютно у всех.
Кстати, попробуйте приготовить к шашлыку маринованный лук, сообщает Главред со ссылкой на iriska_dimitrova.
Шашлык из свинины – рецепт
Ингредиенты:
- 3 кг свиного ошейка
- 1-1,5 кг лука
- 1 приправа "К шашлыку"
- соль (по вкусу)
Для маринованного лука:
- 2 луковицы
- 0,5 ст. л. соли
- 0,5 ст. л. сахара
- 1 стакан воды
- зелень
- уксус
Свинину нарежьте на пластины толщиной 3 сантиметра, затем на длинные куски.
Лук нарежьте полукольцами и перетрите с солью.
Отправьте лук к мясу, всыпьте приправу или свои любимые специи, все хорошо перемешайте и оставьте на час.
Нанизываем подготовленное мясо на шампуры и обжарьте его на мангале, периодически переворачивая, до готовности.
Пока готовиться шашлык можно приготовить маринованный лук. Для этого лук нарежьте на тонкие полукольца, добавьте соль, сахар, уксус, зелень и воду.
Перемешайте все и оставьте на минут 30.
Подавайте шашлык на тонком лаваше, посыпав маринованным луком.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить шашлык из свинины:
Вас может заинтересовать:
- Чтобы не покупать колбасу: рецепт бомбической буженины на Пасху 2025
- Шикарное блюдо на праздничный стол из фарша: все гости ахнут
- Вместо традиционных блюд: праздничное горячее на пасхальный стол
Кто такая iriska_dimitrova?
iriska_dimitrova - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На iriska_dimitrova подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети Instagram.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред