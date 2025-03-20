Захотите готовить каждый день: рецепт божественно вкусного шашлыка из скумбрии

Оригинальный шашлык из скумбрии прекрасно дополнит ваш праздничный стол.

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Невероятный рецепт шашлыка из скумбрии / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Рыбу можно приготовить тысячей разных способов. Кроме того, это полезный продукт, который требует минимум работы, но результат всегда получается потрясающим. Главред нашел рецепт оригинального шашлыка из скумбрии, который готовится быстро и очень просто.

Рецепт опубликовала кулинарный блогер Алена Карпюк на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

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скумбрия - 2 шт;

горчица дижонская - 2 ч.л;

горчица французская - 2 ч.л;

соевый соус - 2-3 ч.л;

мед 3 ч.л.

Сначала нужно подмороженную скумбрию очистить и нарезать на куски одинаковой толщины.

Из каждого кусочка вынимаем кость и закручиваем в рулетик. Нанизываем эти рулетики на шпажки, чтобы хорошо их зафиксировать.

Чтобы приготовить соус к рыбе, нужно соединить мед, горчицу и соевый соус. Кулинарный блогер рекомендует не солить заправку к рыбе.

Далее выложите кусочки рыбы на пергамент и смажьте продукт готовым соусом.

Отправьте рыбу в разогретую на 180 градусов духовку на 30 минут.

Оригинальный шашлык из скумбрии прекрасно дополнит ваш праздничный стол, рыба получается очень сочной и вкусной.

Как приготовить шашлык из скумбрии - смотрите видео:

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Кто такая alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.

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