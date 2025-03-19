Настоящее открытие: рецепт бутербродов на Пасху с 1 секретной начинкой

Готовим настоящие и очень вкусные бутерброды на Пасху 2025. Такая закуска покорит сердца ваших родных, и точно понравится вам.
Секрет приготовления бутербродов на Пасху очень простой.
Бутерброды-закуска на Пасху - рецепт
Вам понадобится:
- Багет - 1 шт (белый)
- Тунец - 1 банка
- Маслины или оливки - по вкусу
- Зубчик чеснока
- Плавленый сырок - 1-2 шт
- Консервированный ананас - 6 колец
- Майонез
С банки тунца слить масло или сок, выложить в тарелку. Тунец стоит размять вилкой.
Плавленый сырок натереть на мелкой терке и добавить к тунцу.
Выдавить 1 зубчик чеснока, добавить майонез и перемешать начинку.
Багет нарезать небольшими кусочками, обсушить с двух сторон на сковороде до хрустящей корочке.
На гренки из багета выложить начинку из тунца.
Слить всю жидкость с ананасов, порезать кольца ананасов на красивые треугольники.
Украсить закуску на Пасху 2025 ананасами и оливками или маслинами, подавать бутерброды к столу.
Смотрите видео, как готовить закуску на Пасху 2025 рецепт:
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