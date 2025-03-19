Настоящее открытие: рецепт бутербродов на Пасху с 1 секретной начинкой

Очень вкусные бутерброды на Пасху 2025 - самый быстрый рецепт.

https://glavred.info/recipes/nastoyashchee-otkrytie-recept-buterbrodov-na-pashu-s-1-sekretnoy-nachinkoy-10648424.html Ссылка скопирована

Закуска на Пасху 2025 рецепт бутербродов / Коллаж Главред, фото pixabay

Готовим настоящие и очень вкусные бутерброды на Пасху 2025. Такая закуска покорит сердца ваших родных, и точно понравится вам.

Секрет приготовления бутербродов на Пасху очень простой.

Бутерброды-закуска на Пасху - рецепт

Вам понадобится:

видео дня

Багет - 1 шт (белый)

Тунец - 1 банка

Маслины или оливки - по вкусу

Зубчик чеснока

Плавленый сырок - 1-2 шт

Консервированный ананас - 6 колец

Майонез

С банки тунца слить масло или сок, выложить в тарелку. Тунец стоит размять вилкой.

Плавленый сырок натереть на мелкой терке и добавить к тунцу.

Выдавить 1 зубчик чеснока, добавить майонез и перемешать начинку.

Багет нарезать небольшими кусочками, обсушить с двух сторон на сковороде до хрустящей корочке.

На гренки из багета выложить начинку из тунца.

Слить всю жидкость с ананасов, порезать кольца ананасов на красивые треугольники.

Бутерброды на Пасху 2025 рецепт / скрин с видео

Украсить закуску на Пасху 2025 ананасами и оливками или маслинами, подавать бутерброды к столу.

Смотрите видео, как готовить закуску на Пасху 2025 рецепт:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред