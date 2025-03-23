Рецепт салата "Бейжа", который раньше ели все: сейчас о нем все забыли

Давно забытый, но такой вкусный салат "Бейжа", который готовили еще в СССР. Невероятно сытное блюдо, для которого ничего варить не нужно.
Раньше этот салат ложками ели, поэтому попробуйте приготовить, ведь скоро Пасха 2025.
Салат Бейжа на Пасху 2025 - рецепт
Вам понадобится:
- Свежий огурец - 1 шт
- Сладкий перец - 1 шт
- Колбаса - 150 гр
- Морковь по-корейски - 120 гр
- Маринованные грибы - 100 гр
- Кукуруза - 100 гр
- Сухарики или чипсы
- Майонез
Салат Бейжа на Пасху 2025 очень простой в приготовлении, потому что варить ничего не нужно. Стоит только нарезать все соломкой и подать на стол.
Перец и огурцы помыть, порезать соломкой.
Колбасу на салат Бейжа выбирайте по вкусу. Также нарезаем соломкой.
Далее слить жидкость с грибов, кукурузы и морковки по-корейски.
Морковь можно порезать на пополам, чтобы не была сильно длинной.
Грибы порезать ломтиками.
Выложить все ингредиенты, как на фото выше на блюдо для подачи салат.
Сухарики для салата Бейжа выбирайте также по вкусу. Можно использовать в салат Бейжа и чипсы.
В середину блюда добавить 2 столовых ложки майонеза, желательно домашнего и подавать к столу.
Смотрите видео, как готовить салат на Пасху Бейжа рецепт:
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