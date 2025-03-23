Рецепт салата "Бейжа", который раньше ели все: сейчас о нем все забыли

Очень вкусный салат на Пасху 2025, который готовить 5 минут.

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Салат на Пасху Бейжа рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, скрин с видео

Давно забытый, но такой вкусный салат "Бейжа", который готовили еще в СССР. Невероятно сытное блюдо, для которого ничего варить не нужно.

Раньше этот салат ложками ели, поэтому попробуйте приготовить, ведь скоро Пасха 2025.

Салат Бейжа на Пасху 2025 - рецепт

Вам понадобится:

видео дня

Свежий огурец - 1 шт

Сладкий перец - 1 шт

Колбаса - 150 гр

Морковь по-корейски - 120 гр

Маринованные грибы - 100 гр

Кукуруза - 100 гр

Сухарики или чипсы

Майонез

Салат Бейжа на Пасху 2025 очень простой в приготовлении, потому что варить ничего не нужно. Стоит только нарезать все соломкой и подать на стол.

Перец и огурцы помыть, порезать соломкой.

Колбасу на салат Бейжа выбирайте по вкусу. Также нарезаем соломкой.

Далее слить жидкость с грибов, кукурузы и морковки по-корейски.

Морковь можно порезать на пополам, чтобы не была сильно длинной.

Грибы порезать ломтиками.

Салат Бейжа рецепт / скрин с видео

Выложить все ингредиенты, как на фото выше на блюдо для подачи салат.

Сухарики для салата Бейжа выбирайте также по вкусу. Можно использовать в салат Бейжа и чипсы.

В середину блюда добавить 2 столовых ложки майонеза, желательно домашнего и подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить салат на Пасху Бейжа рецепт:

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