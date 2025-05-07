Гости будут в восторге: рецепт домашней красной икры не за все деньги мира

Простой рецепт красной икры, от которой все будут в восторге.

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Домашняя красная икра / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

В праздничном меню хозяек среди закусок обычно есть всеми любимые бутерброды с красной икрой. Однако со стремительным повышением цен в Украине икра стала для многих не такой доступной, как раньше.

Главред узнал, что выйти из этой ситуации можно, приготовив красную икру дома. Рецептом вкусной икры поделился профессиональный повар Александр Огородник на своем YouTube-канале.

Домашняя красная икра - рецепт

Ингредиенты:

Лук 1 шт.

Морковь 1 шт.

Стебли салеры 1-2 шт.

Лавровый лист 1-2 шт.

Черный перец - 5-7 горошин

Петрушка 1 пучок

Чеснок - 2-3 зубчика

Обрезки, хребет и голова 1 красной рыбы

Растительное масло

Агар-агар

Соль

Сахар

Для начала нужно приготовить рыбный бульон. Для этого голову и обрезки из красной рыбы (можно заменить на скумбрию или судак), измельченный лук, морковь, стебель салеры и специи нужно залить примерно 2 литрами ледяной воды и варить 1 час на медленном огне.

После того, как бульон закипит, с него надо снять пену. Тем временем стоит подготовить растительное масло. Его заливаем в лоточек и отправляем в морозильную камеру на 1 час.

Когда все будет готово, на каждые 250 граммов процеженного рыбного бульона добавляем 1 грамм агар-агара, а также красный пищевой краситель, немного соли и сахара. Все это доводим до кипения и провариваем в течение 1 минуты, после чего выливаем в диспенсер для соуса или шприц без иглы.

Достаем охлажденное масло и по одной капельке начинаем прокапывать икру. Готовую икру процеживаем через сито и промываем под холодной проточной водой от остатков масла.

Красная икра по-домашнему готова, приятного аппетита!

Смотрите видео, как правильно готовить домашнюю икру:

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Кто такой Александр Огородник? Александр Огородник - украинский повар, который имеет 10 лет опыта работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, имеет закрытый Кулинарный Клуб и делится рецептами различных блюд на своем YouTube-канале.

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