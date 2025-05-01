Что можно сделать из малины, кроме варенья: раскрыта невероятная польза плодов

Можно ли заморозить малину на зиму - что можно сделать из малиновых косточек.

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Какой десерт можно сделать из малины / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Lisa from Pexels, Pixabay/Myriams-Fotos

Вы узнаете:

Что приготовить из малины на зиму

Как правильно заморозить малину

Десерты из малины: идеи для вдохновения

Малина — одна из самых любимых и доступных ягод, которую можно встретить практически в каждом уголке Украины. В сезон — летом и ранней осенью — её так много, что не воспользоваться этим вкусным изобилием просто невозможно.

Эта ягода не только радует сладким вкусом, но и обладает мощными оздоровительными свойствами. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, малина помогает организму бороться с окислительным стрессом и способствует восстановлению клеток, тем самым снижая риск развития различных заболеваний, говорится в материале Главреда.

Что приготовить из малины на зиму

Чтобы насладиться малиной и после завершения сезона, её можно заготовить несколькими способами:

Джем или конфитюр — классический вариант, любимый многими.

Заморозка — простой и удобный способ сохранить вкус и пользу ягод (замороженную малину можно использовать для компотов, соусов, выпечки, каш, напитков, муссовых десертов или перетирать с сахаром).

Как правильно заморозить малину

Если вы не успели съесть или использовать малину в течение трёх дней, лучше отправить её в морозильник — так вы продлите срок хранения до 12–18 месяцев. Замороженные ягоды остаются вкусными и полезными, а также отлично подходят для смузи, посыпки на каши и мюсли, приготовления пирогов и других десертов.

/ Главред

Как дольше сохранить малину свежей

При покупке малины отдавайте предпочтение ягодам, расфасованным в картонные или деревянные упаковки — они обеспечивают лучшую вентиляцию. В герметичных пластиковых контейнерах ягоды "запревают", из-за чего быстрее портятся. Также выбирайте сухую, неповреждённую малину: если ягоды мягкие, потекли или уже начали бродить, храниться они будут совсем недолго.

Десерты из малины: идеи для вдохновения

Из малины можно приготовить множество вкусных и полезных сладостей:

Желе из малины — сварите ягоды, протрите через сито, чтобы избавиться от косточек, и доведите до желеобразной консистенции.

Ягодный пирог — ароматная выпечка с малиновой начинкой.

Панна-котта с малиновым соусом — нежный итальянский десерт со сливочным вкусом.

Торт с вафлями и малиновым кремом — лёгкий и яркий вариант домашнего торта.

Творожный десерт с малиной — сочетание пользы и вкуса.

Чиа-пудинг с ягодами — питательный завтрак или десерт без сахара.

Конвертики из теста с малиновой начинкой — можно приготовить без сахара для более полезного варианта.

Домашний зефир с малиной — лёгкое воздушное лакомство, которое приятно удивит.

Диетолог о пользе малины: мифы, факты и идеи для питания

Врач-диетолог Евгения Розум в эфире Суспильного рассказала, как малина влияет на здоровье, развеяла популярные мифы и поделилась советами, как включить эту ягоду в ежедневный рацион.

Польза малины для организма

"Малина по праву считается одной из самых ценных ягод. Многие знают, что она богата витамином C, но её польза этим не ограничивается. В малине содержится большое количество антиоксидантов, которые помогают организму бороться с окислительным стрессом, способствуют восстановлению клеток и поддержанию иммунной системы", - рассказала она.

Она говорит, что малина обладает выраженными противовоспалительными свойствами благодаря наличию природных салицилатов — соединений, которые помогают организму справляться с воспалительными процессами. Ягода также содержит калий, важный для работы сердца и поддержания водно-солевого баланса.

Малина — источник клетчатки

Диетолог отмечает, что одним из главных достоинств малины является её высокая концентрация пищевых волокон — около 6 граммов клетчатки на 100 граммов ягоды. Это делает её особенно ценной для здоровья кишечника, так как клетчатка питает полезные микроорганизмы и способствует нормальному пищеварению.

Как употреблять малину с пользой

Эксперт советует - хотя малиновое варенье действительно может оказывать противовоспалительное действие, диетолог советует употреблять его в умеренных количествах — например, добавлять по ложечке к кашам или десертам. Однако предпочтение лучше отдавать цельной ягоде — свежей, замороженной или в виде пюре без сахара.

"Если хочется что-то сладкое, можно приготовить мусс, смузи или пюре из малины, добавив минимальное количество подсластителя. Главное — избегать избытка сахара, поскольку он снижает полезные свойства ягоды и может свести на нет её положительное воздействие на организм", - добавила Евгения Розум.

Смотрите видео - чем полезна малина и какие блюда с ней можно приготовить:

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Что такое Суспильне Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное Вещание (Суспильне) — общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в том числе интернет-СМИ. НСТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.

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