От адских +34 до прохладных +15: в Украине внезапно изменится погода

Погода в Украине 7 июня местами будет дождливой и грозовой.

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Прогноз погоды в Украине на 7 июня / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 7 июня

Где температура воздуха повысится до +31 градуса

В каких областях будут дожди и грозы

Погода в Украине 7 июня будет жаркой, но местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности во многих областях Украины.

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Прогноз погоды в Украине на 7 июня / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 7 июня в северных и западных областях будут грозовые дожди. Погода будет жаркой. Днем на юге температура воздуха повысится до +34 градусов.

Такая жара в Украине продлится и в воскресенье, а уже с понедельника ожидается похолодание. На западе температура воздуха опустится до +15 градусов.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 7 июня

В Украине 7 июня будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют грозовые дожди в северных, западных, Винницкой, Харьковской и Луганской областях. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 15-20°, днем 28-33°, в юго-восточной части местами сильная жара 35°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 21-26°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +32

По данным meteoprog, 7 июня в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +17...+32 градусов. Самая низкая температура будет в Одесской области. Там температура воздуха опустится до +17...+27 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 7 июня / фото: meteoprog

Погода 7 июня в Киеве

В Киеве 7 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 15-20°, днем 28-33°; в Киеве ночью 18-20°, днем 30-32°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 7 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, погода до конца мая в Украине резко изменится - синоптик рассказала, что произойдет. Синоптик дала Главреду эксклюзивный прогноз и рассказала, когда в Украине потеплеет и что будет с погодой до конца мая.

Также ранее сообщалось, что Украину накроет опасный шторм - где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами. Погода в Одессе будет одной из самых холодных. Там температура воздуха повысится лишь до +19 градусов.

Напомним, жара надвигается невыносимая - синоптик предупредила об аномалиях. Лето в Украине будет с невероятно контрастной погодой, рассказала Вазира Мартазинова.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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