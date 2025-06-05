В Украину идет похолодание: какие регионы накроют грозовые дожди

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 6 июня
- Где температура воздуха повысится до +31 градуса
- В каких областях будут дожди и грозы
Погода в Украине 6 июня будет жаркой, но местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 6 июня будет настоящая жара. Температура воздуха повысится вплоть до +30 градусов. Дожди будут только на территории западных, северных и Винницкой областей. На западе также ожидается сильный ветер.
В дальнейшем будет преобладать жаркая погода. В понедельник, 9 июня, в северных и западных областях будет незначительное похолодание. Там температура воздуха опустится до 21-25 градусов тепла.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 6 июня
В Украине 6 июня будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют грозовые дожди в северных, западных, Винницкой областях. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 15-20°, на востоке и юго-востоке страны 12-17°; днем 26-31°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 20-25°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +30
По данным meteoprog, 6 июня в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +16...+30 градусов. Самая низкая температура будет в северных областях. Там температура воздуха опустится до +14...+27 градусов.
Погода 6 июня в Киеве
В Киеве 6 июня будет небольшая облачность. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременные дожди. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 15-20°, днем 26-31°; в Киеве ночью 18-20°, днем около 30°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, погода до конца мая в Украине резко изменится - синоптик рассказала, что произойдет. Синоптик дала Главреду эксклюзивный прогноз и рассказала, когда в Украине потеплеет и что будет с погодой до конца мая.
Также ранее сообщалось, что Украину накроет опасный шторм - где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами. Погода в Одессе будет одной из самых холодных. Там температура воздуха повысится лишь до +19 градусов.
Напомним, жара надвигается невыносимая - синоптик предупредила об аномалиях. Лето в Украине будет с невероятно контрастной погодой, рассказала Вазира Мартазинова.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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