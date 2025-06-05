В Украину идет похолодание: какие регионы накроют грозовые дожди

Погода в Херсоне будет самой жаркой. Там температура воздуха повысится до +30 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 6 июня / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 6 июня

Где температура воздуха повысится до +31 градуса

В каких областях будут дожди и грозы

Погода в Украине 6 июня будет жаркой, но местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 6 июня будет настоящая жара. Температура воздуха повысится вплоть до +30 градусов. Дожди будут только на территории западных, северных и Винницкой областей. На западе также ожидается сильный ветер.

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В дальнейшем будет преобладать жаркая погода. В понедельник, 9 июня, в северных и западных областях будет незначительное похолодание. Там температура воздуха опустится до 21-25 градусов тепла.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 6 июня / фото: ventusky

Погода 6 июня

В Украине 6 июня будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют грозовые дожди в северных, западных, Винницкой областях. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 15-20°, на востоке и юго-востоке страны 12-17°; днем 26-31°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 20-25°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +30

По данным meteoprog, 6 июня в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +16...+30 градусов. Самая низкая температура будет в северных областях. Там температура воздуха опустится до +14...+27 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 6 июня / фото: meteoprog

Погода 6 июня в Киеве

В Киеве 6 июня будет небольшая облачность. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременные дожди. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 15-20°, днем 26-31°; в Киеве ночью 18-20°, днем около 30°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 6 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, погода до конца мая в Украине резко изменится - синоптик рассказала, что произойдет. Синоптик дала Главреду эксклюзивный прогноз и рассказала, когда в Украине потеплеет и что будет с погодой до конца мая.

Также ранее сообщалось, что Украину накроет опасный шторм - где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами. Погода в Одессе будет одной из самых холодных. Там температура воздуха повысится лишь до +19 градусов.

Напомним, жара надвигается невыносимая - синоптик предупредила об аномалиях. Лето в Украине будет с невероятно контрастной погодой, рассказала Вазира Мартазинова.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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