Мощная жара накрывает Украину: где солнце разожжет до +32

Погода в Ужгороде будет самой жаркой. Там температура воздуха повысится до +29 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 5 июня / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 5 июня

Где температура воздуха повысится до +32 градусов

В каких областях будут дожди и грозы

Погода в Украине 5 июня будет жаркой, но местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 5 июня будет сухо и солнечно. Вечером на западе ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха повысится до +32 градусов.

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В Киеве также будет сухо и жарко - 28 градусов тепла. До конца недели будет очень тепло, однако на западе и севере ожидаются периодические дожди с грозами.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 5 июня / фото: ventusky

Погода 5 июня

В Украине 5 июня будет небольшая облачность. В этот день синоптики прогнозируют грозовые дожди в северо-западных областях. Ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра в Карпатах - 15-20 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 23-28°, на юго-западе страны до 31°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 18-23°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +29

По данным meteoprog, 5 июня в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +17...+29 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +12...+24 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 5 июня / фото: meteoprog

Погода 5 июня в Киеве

В Киеве 5 июня будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 11-16°, днем 23-28°; в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 5 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, погода до конца мая в Украине резко изменится - синоптик рассказала, что произойдет. Синоптик дала Главреду эксклюзивный прогноз и рассказала, когда в Украине потеплеет и что будет с погодой до конца мая.

Также ранее сообщалось, что Украину накроет опасный шторм - где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами. Погода в Одессе будет одной из самых холодных. Там температура воздуха повысится лишь до +19 градусов.

Напомним, жара надвигается невыносимая - синоптик предупредила об аномалиях. Лето в Украине будет с невероятно контрастной погодой, рассказала Вазира Мартазинова.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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