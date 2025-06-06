Путин выторговывает время для продолжения войны: громкое обвинение Зеленского

Главное из заявлений Зеленского:
- Руководство РФ стремится продолжать войну
- Не все в мире осуждают такие циничные удары РФ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 80 пострадавших в результате российских атак в ночь на пятницу.
"Всего 80 человек пострадали - всем оказана помощь. К сожалению, есть погибшие", - сказал Зеленский в вечернем обращении.
По его словам, пострадали Тернополь, Луцк, Киев и область, Полтавская, Хмельницкая, Львовская, Черниговская, Одесская, Сумская области.
Он отметил, что не все в мире осуждают эти удары по Украине и руководство РФ использует это, чтобы продолжать войну.
"Циничный российский удар по обычным городам... И, к сожалению, не все в мире осуждают такие удары. И именно этим Путин пользуется. Он выторговывает себе время, чтобы продолжать воевать. Россияне постоянно пытаются расколоть мир, чтобы не дать усилить давление за войну", - сказал Зеленский.
По словам президента Украины, "дипломатия должна сработать, гарантии безопасности должны быть, мир должен быть установлен, и для этого нужны начальные шаги, в частности прекращение огня". "Надо давить на Россию, чтобы это было и чтобы удары прекратились", - сказал он.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Ранее патрульные показали первые минуты после удара РФ по Киеву. Правоохранители показали видео первых минут после обстрела, зафиксированное бодикамерой в районе попадания ракеты.
Как сообщал Главред, в ночь на 6 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В столице Украины повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Есть жертвы и десятки пострадавших.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабный ракетно-дроновой удар РФ по Украине и заявил, что РФ должна отвечать за атаки по Украине.
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Что такое крылатая ракета?
Крылатая ракета (КР) — ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полёта которого определяется аэродинамической подъёмной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.
В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".
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