Возле двух областей 125 тысяч оккупантов, РФ готовится к масштабному наступлению - WP

Россия хочет полностью захватить Донецкую область, но штурмы будут продолжаться и на северо-востоке страны.

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РФ готовится к масштабному летнему наступлению / Коллаж: Главред, фото: 41 ОМБр

Что известно:

РФ готовится к летнему наступлению

Приоритетом оккупантов будет Донецкая область

Этим летом РФ пойду в масштабное наступление. Самые активные наступательные действия ожидаются в Донецкой области. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских военных, чиновников и аналитиков.

В то же время отмечается, что это летнее наступление уже могло начаться. Это произошло на фоне застоя мирного урегулирования при посредничестве США. Путин убежден, что он сможет выиграть войну против Украины именно военным путем. Однако жесткие санкции могут помешать этому, поэтому ближайшие месяцы станут последним "окном возможностей".

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Отмечается, что полный контроль над Донецкой областью был приоритетом для Путина еще с 2022 года. Следующей потерей для ВСУ может стать Константиновка, которую враг штурмует с трех направлений. Именно этот населенный пункт и Покровск сейчас являются приоритетными для оккупантов, говорит научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков.

При этом россияне будут осуществлять атаки и в Сумской и Харьковской областях. На границах с этими областями размещено 125 тысяч российских оккупантов, пишет издание. Эти атаки будут осуществляться для усиления давления на перегруженные украинские войска на передовой и на северо-востоке страны.

"Я ожидаю, что они сосредоточатся на Донецкой области. Все остальное будет отвлечением и распылением украинских ресурсов и внимания", - сказал Белесков.

При этом россияне будут пытаться давить на Сумы и Харьков. Оккупанты уже заявляли о том, что они хотят создать "буферные зоны" вдоль границы. Сейчас россияне уже захватили 4 села вдоль границы.

Однако у Украины пока нет сил осуществлять собственное наступление.

Ситуация на фронте в Сумской области - последние новости

Как ранее сообщал Главред, россияне сообщили о захвате важного села на Сумщине - стало известно, что ответили в ВСУ. На карте DeepState произошли определенные изменения на Сумском направлении.

Напомним, в DeepState заявили, что россияне закрепились на Сумщине. Благодаря численности оккупанты получили преимущество в этом районе.

Также ранее сообщалось, что РФ готовит новое наступление в июне, под угрозой три области - СМИ раскрыли детали. У Путина никогда не было цели "заключить перемирие", кампанию планировали, даже несмотря на переговоры, считает Нико Ланге.

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