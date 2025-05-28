Путин выдвинул условия для прекращения войны и требует гарантий от НАТО - СМИ

Главное:
- Путин хочет письменных гарантий по нерасширению НАТО
- В Кремле хотят, чтобы партнеры Украины ослабили санкционное давление на РФ
- Диктатор готов продолжать войну
Кремлевский диктатор Владимир Путин настаивает на том, что страна-агрессор Россия должна получить письменные обязательства от западных лидеров о прекращении расширения НАТО на восток.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники. Кроме этого Путин хочет, чтобы перед подписанием мирного соглашения западные партнеры Украины сняли в РФ часть санкций.
Такие требования сформировал Путин на фоне того, что после более чем двухчасового разговора с Дональдом Трампом на прошлой неделе он согласился работать над меморандумом о прекращении огня, но при этом пока конкретики никакой нет. Поэтому Москва начала готовить собственный "меморандум".
Россия хочет, чтобы Украина приняла нейтральный статус, при этом отказавшись от планов вступления в НАТО. Также Кремль требует гарантии защиты русскоязычных в Украине.
Один из собеседников издания также сообщает, что в случае невыполнения условий Путина Кремль намерен продемонстрировать военные успехи, чтобы убедить Украину и ее союзников в том, что "мир будет болезненным".
Это свидетельствует о готовности диктатора продолжать боевые действия в Украине в течение лет, даже несмотря на жесткие санкции.
Условия РФ по окончанию войны в Украине - что известно
Ранее в России заявляли, что если Киев выведет свои войска из четырех регионов, статус которых закреплен в российской Конституции по результатам так называемых "референдумов", война в Украине закончится.
Накануне также глава МИД Сергей Лавров сказал, что одним из условий для начала диалога об окончании войны в Украине является отмена указа президента Владимира Зеленского о запрете переговоров с российским руководством.
Напомним, Главред писал, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, в стране-агрессоре РФ в дальнейшем будут требовать отказа Киева от украинских территорий и сокращения армии.
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Что нужно знать о Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
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