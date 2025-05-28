Путин выдвинул условия для прекращения войны и требует гарантий от НАТО - СМИ

Диктатор хочет, чтобы не только Украина, но и ее союзники пошли на уступки перед подписанием мирного соглашения.

https://glavred.info/war/putin-vydvinul-usloviya-dlya-prekrashcheniya-voyny-i-trebuet-garantiy-ot-nato-smi-10668479.html Ссылка скопирована

Новые требования Путина касаются не только Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Главное:

Путин хочет письменных гарантий по нерасширению НАТО

В Кремле хотят, чтобы партнеры Украины ослабили санкционное давление на РФ

Диктатор готов продолжать войну

Кремлевский диктатор Владимир Путин настаивает на том, что страна-агрессор Россия должна получить письменные обязательства от западных лидеров о прекращении расширения НАТО на восток.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники. Кроме этого Путин хочет, чтобы перед подписанием мирного соглашения западные партнеры Украины сняли в РФ часть санкций.

видео дня

Такие требования сформировал Путин на фоне того, что после более чем двухчасового разговора с Дональдом Трампом на прошлой неделе он согласился работать над меморандумом о прекращении огня, но при этом пока конкретики никакой нет. Поэтому Москва начала готовить собственный "меморандум".

Россия хочет, чтобы Украина приняла нейтральный статус, при этом отказавшись от планов вступления в НАТО. Также Кремль требует гарантии защиты русскоязычных в Украине.

Один из собеседников издания также сообщает, что в случае невыполнения условий Путина Кремль намерен продемонстрировать военные успехи, чтобы убедить Украину и ее союзников в том, что "мир будет болезненным".

Это свидетельствует о готовности диктатора продолжать боевые действия в Украине в течение лет, даже несмотря на жесткие санкции.

Вступление в НАТО / Инфографика: Главред

Условия РФ по окончанию войны в Украине - что известно

Ранее в России заявляли, что если Киев выведет свои войска из четырех регионов, статус которых закреплен в российской Конституции по результатам так называемых "референдумов", война в Украине закончится.

Накануне также глава МИД Сергей Лавров сказал, что одним из условий для начала диалога об окончании войны в Украине является отмена указа президента Владимира Зеленского о запрете переговоров с российским руководством.

Напомним, Главред писал, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, в стране-агрессоре РФ в дальнейшем будут требовать отказа Киева от украинских территорий и сокращения армии.

Больше новостей:

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред