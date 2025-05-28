Зеленский прибыл в Германию: названые главные цели визита

Президент должен выступить на совместной пресс-конференции с канцлером Фридрихом Мерцем.

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Владимир Зеленский прибыл в ФРГ / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay

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Зеленский должен выступить на совместной пресс-конференции с канцлером Мерцем

Зеленский встретится с президентом Германии Штайнмайером

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Федеративную Республику Германия в среду, 28 мая.

Зеленский прилетел в Берлин — его встретили под дождем в столичном аэропорту Шёнефельд, сообщает Bild.

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Отмечается, что визит президента Украины проходит на фоне усилившейся напряженности на фронте и ожиданий новых поставок вооружений со стороны Германии.

В 13:30 по местному времени Зеленский должен выступить на совместной пресс-конференции с канцлером Фридрихом Мерцем. Ожидается, что одной из ключевых тем станет дальнейшая военная и финансовая поддержка Украины.

Во второй половине дня Зеленский встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Зеленский назвал цели визита в Германию

Отметим, что во время общения с журналистами 27 мая Зеленский подчеркнул, что во время визита в Берлин обсудит с канцлером Германии Фридрихом Мерцем вопросы поставки и использования дальнобойного оружия.

"У нас есть вещи, которые мы не смогли проговорить, потому что у нас не было такого длинного формата тет-а-тет. И мы с ним (с Мерцем – ред.) договорились, что наступит время, я приеду с визитом в Берлин, и мы проговорим. Среди всех вопросов есть и те, о которых вы говорите (вопрос использования дальнобойного оружия - ред.), но я никаких изменений по сигналам не слышал. Смогу, наверное, о чем-то ответить после встречи", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, Зеленский в среду, 28 мая, посетит Федеративную республику Германию, где, в частности, проведет встречу с бундесканцлером Мерцем.

Ранее Главред писал о том, получит ли Украина Taurus после визита Зеленского в Германию. По информации Bild из источников в правительстве, даже во время визита президента Владимира Зеленского в Берлин 28 мая решение о передаче Taurus не будет принято.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США договорились об отмене ограничений на дальность применения своего оружия. По словам Мерца, это открывает возможность для Украины эффективнее обороняться, нанося удары по военным объектам на территории России.

Напомним, ранее сообщалось о том, что немецкое правительство решило ограничить публичное информирование о поставках вооружения Украине, в том числе и ракет большой дальности Taurus.

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Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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