Надпись на купюре 20 гривен выполнена особым правописанием.

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Надпись на купюре 20 гривен / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему на 20 гривнах есть необычные буквы

К какому правописанию они относятся

Каждый день тысячи украинцев держат в руках банкноты, даже не подозревая, что на них зашифрована уникальная страница истории украинского языка.

Главред решил разобраться, что написано на купюре 20 гривен.

Что за буквы на украинских деньгах

Украинский историк Александр Алферов в видео на YouTube рассказал, что на банкноте 20 гривен написан фрагмент стихотворения Ивана Франко "Земля моя всеплодюча мати". А записан он особым правописанием - Драгомановкой.

"Это правописание распространялось в Украине во второй половине 19 века. Одним из основных, главных авторов такого правописания был Михаил Драгоманов. Поэтому оно и получило такое название", - подчеркнул он.

Историк добавил, что основной принцип правописания - это то, что каждая его буква обозначала только один звук.

В частности, среди основных характеристик Драгомановки можно выделить:

использование "йот" вместо буквы "й";

замена буквы "щ" на сочетание "ш-ч";

особое написание слов после согласных;

специфическое употребление букв в начале слов и после гласных;

написание глаголов с окончанием "-тця" вместо "-ця".

Что означают необычные буквы на купюре 20 гривен - видео:

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Кто такой Александр Алферов? Александр Алферов - украинский историк, публицист и общественный деятель. Он активно популяризирует украинскую историю, в частности через медиа, лекции и публикации. Является кандидатом исторических наук и одним из экспертов в сфере национальной памяти. В своих выступлениях и публикациях Алферов часто акцентирует внимание на важности сохранения национальной идентичности через знание истории, а также участвует в экспертных дискуссиях относительно героизации деятелей прошлого.

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