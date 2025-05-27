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Станция-призрак: какую киевскую станцию метро так и не открыли для пассажиров

Руслана Заклинская
27 мая 2025, 17:53
419
Одна станция метро уже более 30 лет остается закрытой, хотя поезда ежедневно проезжают ее.
Станция-призрак: какую киевскую станцию метро так и не открыли для пассажиров
Какая станция метро годами ждет открытия / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Какая станция метро уже более 30 лет не открывается
  • Какие причины недостроя станции "Львовские ворота"
  • Есть ли шансы на открытие "Львовской брамы"

Среди более полусотни станций Киевского метрополитена есть одна, которая вызывает больше всего вопросов среди пассажиров и туристов, - это "Львовские ворота". Она существует на карте, ее видно из окон поезда между станциями "Золотые ворота" и "Лукьяновская", однако добраться туда невозможно - станция до сих пор закрыта.

Главред узнал, почему ее не открыли для пассажиров, когда это может произойти и почему эта станция стала символом нереализованных обещаний.

Неоткрытая станция в самом сердце Киева

Станцию "Львовские ворота" начали строить еще в 1991 году как часть Сырецко-Печерской линии метро, говорится в материале ТСН. Ее расположили под Львовской площадью - в самом центре Киева. По архитектурной логике, она должна была стать удобной пересадкой между старым Подолом и центральными улицами столицы.

Однако станцию не открыли вместе с другими: работы остановили из-за отсутствия выхода на поверхность. Именно эскалаторный тоннель и вестибюль на поверхности стали камнем преткновения - из-за градостроительных конфликтов, нехватки финансирования и отсутствия политической воли.

Смотрите видео, как выглядит замороженная станция "Львовские ворота":

Почему "Львовские ворота" до сих пор не открыли

Уже более 25 лет "Львовская брама" остается так называемой "технической остановкой" - платформа полностью построена, поезда проходят ее без остановки, но пассажиры не могут попасть на станцию, потому что не существует выхода наверх. Более того - ни разу она не была официально сдана в эксплуатацию.

По словам представителей метрополитена, для завершения строительства необходимо возвести наземный вестибюль и провести внутренние отделочные и инженерные работы. Кроме того, в 2010 году Киевсовет ввел мораторий на новое строительство в пределах Львовской площади, что усложнило реализацию проекта.

В 2022 году КП "Киевский метрополитен" объявило тендер на проектирование входа в станцию с ожидаемой стоимостью 73,4 млн грн. Планировалось, что выход будет расположен не на Львовской площади, а на улице Сечевых Стрельцов, примерно в 300 метрах к западу от исходного места.

Откроют ли "Львовские ворота" в ближайшее время

По состоянию на 2025 год ситуация остается без изменений: станция "Львовские ворота" до сих пор не обслуживает пассажиров. Киевская городская администрация периодически поднимает этот вопрос, однако четких сроков или утвержденного проекта достройки пока нет. По оценкам экспертов, на достройку нужно минимум несколько сотен миллионов гривен и комплексная перестройка площади.

Парадокс в том, что "Львовские ворота" могли бы значительно разгрузить пассажиропоток в центре столицы и улучшить логистику транспорта. Многие жители окрестных районов ежедневно проходят мимо закрытой шахты на Львовской площади, даже не догадываясь, что буквально под ногами - полностью построенная, но законсервированная станция метро.

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Что такое ТСН?

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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