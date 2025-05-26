На Крещатике был лес, а на Майдане - болото: гид раскрыла удивительные факты

Киев - это сердце Украины с многовековой и интересной историей.

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Как раньше выглядел центр современного Киева / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Вы узнаете:

Где раньше был настоящий центр Киева

Что на самом деле было на месте современного Майдана

Киев - столица Украины, которая скрывает немало интересных и малоизвестных фактов. Например, во времена Владимира Великого Киев был совсем не таким, как мы привыкли его представлять. Главред узнавал, что было на месте центра Киева.

Гид Татьяна Литвин в интервью ютуб-каналу РБК-Украина рассказала, что раньше княжеский город князя Владимира занимал всего 10 гектаров. Далее Ярослав Мудрый расширил границы столицы до 74 гектаров.

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Однако раньше на Крещатике не было никаких зданий, а на Майдане не строили монументы.

"Майдан Независимости - это было Козье болото. Это была окраина княжеского Киева. Киева на Майдане не было. А на Крещатике был лес, где охотились киевские князья", - рассказала гид.

Где же был настоящий центр Киева

Сейчас мы привыкли, что Майдан и Крещатик - "сердце" Киева, однако раньше настоящий княжеский город располагался на Старокиевской горе - в пределах современного Верхнего города. Там когда-то стояли главные укрепления и жили киевские князья.

"В большой современный центр, конечно, входит и княжеский город Владимира, и расширенный город Ярослава Мудрого", - подчеркнула Литвин.

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