На Крещатике был лес, а на Майдане - болото: гид раскрыла удивительные факты

Вы узнаете:
- Где раньше был настоящий центр Киева
- Что на самом деле было на месте современного Майдана
Киев - столица Украины, которая скрывает немало интересных и малоизвестных фактов. Например, во времена Владимира Великого Киев был совсем не таким, как мы привыкли его представлять. Главред узнавал, что было на месте центра Киева.
Гид Татьяна Литвин в интервью ютуб-каналу РБК-Украина рассказала, что раньше княжеский город князя Владимира занимал всего 10 гектаров. Далее Ярослав Мудрый расширил границы столицы до 74 гектаров.
Однако раньше на Крещатике не было никаких зданий, а на Майдане не строили монументы.
"Майдан Независимости - это было Козье болото. Это была окраина княжеского Киева. Киева на Майдане не было. А на Крещатике был лес, где охотились киевские князья", - рассказала гид.
Где же был настоящий центр Киева
Сейчас мы привыкли, что Майдан и Крещатик - "сердце" Киева, однако раньше настоящий княжеский город располагался на Старокиевской горе - в пределах современного Верхнего города. Там когда-то стояли главные укрепления и жили киевские князья.
"В большой современный центр, конечно, входит и княжеский город Владимира, и расширенный город Ярослава Мудрого", - подчеркнула Литвин.
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