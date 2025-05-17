Не Киев - где в Украине находится самый старый город Европы

О чем идет речь в материале:
- Какой самый старый город Украины
- Какое название имел самый древний город в Украине
Самый старый город Украины это не Киев и даже не Львов. Речь идет о Белгород-Днестровском - уникальном городе на юге страны, история которого насчитывает более 2500 лет. Историки считают, что он не только самый старый в Украине, но и один из старейших городов Европы, непрерывно существующих по сей день.
Главред выяснил, какой самый старый город Украины.
Какой город в Украине самый древний - какое самое древнее поселение в Украине
Автор YouTube-канала "Интересные факты от Джона" отмечает особый статус этого города:
"Этот город видел и древних греков, и могущественных османов, он был свидетелем битв средневековых рыцарей и роста современной Украины".
Белгород-Днестровский был основан древними греками в 498 году до н. э. под названием Тира. Город возник на побережье Днестровского лимана как колония в рамках греческой колонизации Причерноморья. И хотя его неоднократно переименовывали - Белград, Астрокастро, Аккерман - он всегда оставался важным стратегическим, экономическим и культурным центром.
"Сегодня это районный центр в Одесской области, который сохраняет много исторических объектов", - отмечает блогер.
Смотрите видео о том, какой город на Руси старше Киева:
Аккерманская крепость - история Белгород-Днестровского
Одной из самых впечатляющих исторических памятников является Аккерманская крепость, которая и сегодня возвышается над Днестровским лиманом. Она является крупнейшим по площади фортификационным сооружением в Восточной Европе.
"Общая площадь крепости более 9 га. Протяженность стен по периметру составляет более 25 км", - рассказывает автор канала.
Крепость строилась в несколько этапов: от генуэзского присутствия до молдавских хозяев. Ее назначение менялось вместе с властителями, но она всегда оставалась форпостом на важных рубежах. От романской Тиры до средневекового Аккермана - эти стены пережили десятки штурмов, а ее рвы часто были наполнены не водой, а кровью.
"Ее стены пережили не один десяток осад и штурмов. Белгород-Днестровский замок не раз менял своих хозяев", - говорит блогер.
Древнейший город Украины - исторические места Одесской области
Этот город - настоящий музей под открытым небом. Он пережил господство греков, римлян, славян, Золотой Орды, генуэзцев, османов и молдаван. Каждая эпоха оставляла здесь архитектурные и культурные отпечатки.
"Каждая эпоха оставила свой отпечаток на лице города: античные руины, средневековые крепости, храмы и мечети", - отмечает автор.
Заселение берегов Днестра началось еще более 40 000 лет назад. Это место с мягким климатом, плодородными почвами и стратегическим расположением привлекало людей во все времена.
"Мягкий климат и плодородные земли были хорошей помощью для ведения сельского хозяйства. Воды реки полны рыбы. А сам Днестр был мощной торговой артерией", - объясняет эксперт.
ЮНЕСКО Белгород-Днестровский - древние города Украины
В 1999 году Белгород-Днестровский отметил свой 2500-летний юбилей. Этот факт был признан на международном уровне.
"ЮНЕСКО признала украинский город одним из старейших в мире", - подчеркивает автор "Интересных фактов".
Этот город действительно уникален: каждая его улица, каждая каменная плита скрывает в себе тысячелетнюю историю. И хотя сегодня Белгород-Днестровский - это небольшой город в Одесской области, его роль в истории Европы нельзя недооценивать.
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Что известно о YouTube канале "Интересные факты от Джона"
"Интересные факты от Джона" - это украиноязычный YouTube-канал, посвященный познавательному контенту. Автор канала делится разнообразными фактами из истории, науки, культуры и географии.
Канал ориентирован на широкую аудиторию, которая интересуется познавательными материалами на украинском языке. Видео имеют доступное изложение и информативное содержание, что делает их привлекательными для зрителей всех возрастов.
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