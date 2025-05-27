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"Версаль" под Хмельницком восхищал королей: как он выглядит сейчас

Сергей Кущ
27 мая 2025, 13:27
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Сегодня это место — молчаливое напоминание о том, каким великолепием некогда славилась украинская земля.
Украинский Версаль
Украинский Версаль / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Как выглядел украинский Версаль
  • Что в нем было особенного

В городе Изяслав Хмельницкой области находится забытая жемчужина украинской архитектуры — дворец князей Сангушков, который в XVIII веке сравнивали с французским Версалем.

Это величественное имение принадлежало одному из самых влиятельных родов Речи Посполитой, представители которого занимали высокие должности при королевском дворе, пишет 2+2.

В 1781 году, сразу после завершения строительства, дворец посетил польский король. Его впечатлила не только архитектура, но и роскошный интерьер, который, по его словам, превосходил убранство его собственных резиденций. Стены были обтянуты дорогими гобеленами, а в потолке сиял стеклянный купол. Интерьеры украшали вазы из японского и китайского фарфора — в те времена настоящая редкость.

Особенное восхищение монарха вызвали скульптуры Микеланджело, размещённые в стеновых нишах. Сегодня известно о 57 произведениях великого мастера, 10 из которых считаются утерянными. Не исключено, что некоторые из них когда-то украшали именно дворец в Изяславе. В наши дни только несколько музеев мира могут похвастаться подобной коллекцией — стоимость таких экспонатов оценивается в сотни миллионов долларов.

Также в коллекции дворца были скульптуры итальянца Антонио Кановы и картины фламандского мастера Рубенса — одни из самых дорогих экспонатов в собрании. А стены некоторых залов были украшены цветной бумагой — по сути, это были первые в Европе обои, использованные в интерьере, что поразило даже короля.

Строительство дворца длилось 15 лет и завершилось около 250 лет назад. К сожалению, сегодня от этой выдающейся резиденции остался лишь остов. После захвата этих земель Российской империей, а позже — Советским Союзом, дворец утратил своё величие и был заброшен.

Сегодня это место — молчаливое напоминание о том, каким великолепием некогда славилась украинская земля.

Смотрите видео о том, каким был "украинский Версаль":

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