"Версаль" под Хмельницком восхищал королей: как он выглядит сейчас

Вы узнаете:
- Как выглядел украинский Версаль
- Что в нем было особенного
В городе Изяслав Хмельницкой области находится забытая жемчужина украинской архитектуры — дворец князей Сангушков, который в XVIII веке сравнивали с французским Версалем.
Это величественное имение принадлежало одному из самых влиятельных родов Речи Посполитой, представители которого занимали высокие должности при королевском дворе, пишет 2+2.
В 1781 году, сразу после завершения строительства, дворец посетил польский король. Его впечатлила не только архитектура, но и роскошный интерьер, который, по его словам, превосходил убранство его собственных резиденций. Стены были обтянуты дорогими гобеленами, а в потолке сиял стеклянный купол. Интерьеры украшали вазы из японского и китайского фарфора — в те времена настоящая редкость.
Особенное восхищение монарха вызвали скульптуры Микеланджело, размещённые в стеновых нишах. Сегодня известно о 57 произведениях великого мастера, 10 из которых считаются утерянными. Не исключено, что некоторые из них когда-то украшали именно дворец в Изяславе. В наши дни только несколько музеев мира могут похвастаться подобной коллекцией — стоимость таких экспонатов оценивается в сотни миллионов долларов.
Также в коллекции дворца были скульптуры итальянца Антонио Кановы и картины фламандского мастера Рубенса — одни из самых дорогих экспонатов в собрании. А стены некоторых залов были украшены цветной бумагой — по сути, это были первые в Европе обои, использованные в интерьере, что поразило даже короля.
Строительство дворца длилось 15 лет и завершилось около 250 лет назад. К сожалению, сегодня от этой выдающейся резиденции остался лишь остов. После захвата этих земель Российской империей, а позже — Советским Союзом, дворец утратил своё величие и был заброшен.
Сегодня это место — молчаливое напоминание о том, каким великолепием некогда славилась украинская земля.
Смотрите видео о том, каким был "украинский Версаль":
Вам может быть интересно:
- Откуда взялся украинский трезубец: почему Россия боится герба Украины
- Шевченко: больше чем Кобзарь - факты, которые меняют представление о гении
- На Крещатике был лес, а на Майдане - болото: гид раскрыла удивительные факты
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред