Видели почти все украинцы: что означает фонтан на банкноте 500 гривен

Оказывается, что рисунки на гривнах имеют интересную историю.

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Что изображено на банкноте 500 гривен / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы узнаете:

Почему на 500 гривнях нарисован фонтан

Что означает это изображение

В Украине есть много разнообразных купюр, на которых можно увидеть портреты выдающихся людей. Однако, на них изображены и другие загадочные элементы, которые имеют скрытое значение.

Главред решил разобраться, что означают рисунки на банкноте 500 гривен.

Таинственный символ на банкноте 500 гривен

Украинский историк Александр Алферов в видео на YouTube рассказал, что на банкноте 500 гривен, возле портрета Григория Сковороды, нарисован фонтан.

По его словам, это "философия" Григория Сковороды.

"Он писал: Бог подобен фонтану, наполняющему различные сосуды по их вместимости. Над фонтаном надпись такая: неравное всем равенство. Льются из всех труб разные потоки, в разные сосуды, вокруг фонтана стоящие. Меньший сосуд - меньше имеет, но в том есть равный большему, ровно наполненный", - подчеркнул историк.

Он отметил, что таким образом философ хотел сказать, что есть разные люди с разными способностями и в этом они, вроде бы, неравны.

"Однако, они все равны, потому что могут полностью наполнить себя саморазвитием. Поэтому у каждого человека есть свой путь и своя судьба", - добавил он.

Значение фонтана на банкноте 500 гривен - видео:

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Кто такой Александр Алферов? Александр Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, майор ВСУ, пишет Википедия.

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