"На манекен похожа": Ирину Билык на новом фото захейтили за "ненатуральность"

Барбри-образ Билык вызвал бурю возмущения в Сети.

https://glavred.info/starnews/na-maneken-pohozha-irinu-bilyk-na-novom-foto-zaheytili-za-nenaturalnost-10668524.html Ссылка скопирована

Ирина Билык сейчас - новую внешность артистки раскритиковали в Сети / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

Кратко:

В Сети появилось свежее фото Ирины Билык

У певицы оказалось немало хейтеров, которые раскритиковали ее внешность

Уже 37 лет Ирина Билык сияет на украинской сцене. За это время артистка уже успела стать настоящей дивой отечественного шоу-бизнеса.

Почтить певицу в своем блоге в Facebook решил исполнитель Артем Пивоваров. Он опубликовал сэлфи с Билык, на котором Ирина позирует в образе а-ля Барби. "Встретился с легендарной Ириной Билык", - подписал снимок Пивоваров.

видео дня

В комментариях под фото моментально развернулись дебаты о внешности артистки. Многие хвалят и восторгаются красотой и обаятельностью Билык, но было и немало таких, кто осуждал артистку за "ненатуральность": "Де там є хоч щось від Ірини Білик?", "Краще було б написати - з силіконовою Білик! Що далі з літ - то з розуму", "Ніколи не думала, що пластика так впливає на розумові здібності", "Лялька Барбі, від Білик нічого не залишилося", "Билык на манекен похожа! Жуть...", "Це Ірина Білик? А я подумала Майкл Джексон ожив", "Старенька Барбі" и т.д.

Фото Артема Пивоварова и Ирины Билык, которое вызвало так много споров / facebook.com/pivovarovofficial

Ирину Билык захейтили в Сети / facebook.com/pivovarovofficial

Ирину Билык захейтили в Сети / facebook.com/pivovarovofficial

Ирину Билык захейтили в Сети / facebook.com/pivovarovofficial

Ирину Билык захейтили в Сети / facebook.com/pivovarovofficial

Ирину Билык захейтили в Сети / facebook.com/pivovarovofficial

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что "возлюбленная" Melovin, украинская певица Swoiia, неизлечимо больна. Звезда раскрыла свой диагноз, о котором узнала лишь три года назад.

Также музыкальный продюсер и исполнитель Потап назвал свою настоящую национальность, поисками которой он занялся за границей. ДНК-тест показал неожиданный результат.

Читайте также:

Кто такая Ирина Билык? Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред