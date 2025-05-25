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Ирина Билык удивила видом своих сыновей и раскрыла секрет личной жизни

Элина Чигис
25 мая 2025, 15:06
77
Ирина Билык заговорила о личной жизни.
Ирина Билык
Ирина Билык - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Билык

Вы узнаете:

  • Ирина Билык показала сыновей
  • Как певица любит проводить время

Украинская известная певица Ирина Билык показала фото со своими сыновьями и удивила своим признанием.

На своей странице в соцсетях артистка пообщалась с поклонниками и отметила, что наиболее ценит время с родными.

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Напомним, у Билык двое сыновей – 26-летний Глеб и 9-летний Табриз.

Ирина Билык с сыновьями
Ирина Билык с сыновьями / фото: скрин instagram.com, Ирина Билык

Также знаменитость рассказала, что сейчас она не влюблена и не состоит в отношениях с мужчиной.

Ирина Билык о личной жизни
Ирина Билык о личной жизни / фото: скрин instagram.com, Ирина Билык

Отметим, у певицы были романы с продюсером Юрием Никитиным, с моделью Андреем Оверчуком, от которого она родила старшего сына. Также она была в долгосрочных отношениях с Дмитрием Коляденко и Дмитрием Дикусаром, но официально вышла замуж только один раз за азербайджанского режиссера и фотографа Аслана Ахмадова, с которым развелась после 6 лет брака.

Ирина Билык
Ирина Билык / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, актриса Римма Зюбина высказала свое мнение о Тоне Паперной, которая живет в Москве и молчит о полномасштабном нападении РФ на ее родную страну. Также она отметила, что ей жаль Сумскую, ведь ей постоянно приходится оправдываться за выбор дочери.

А также ведущая и модель Александра Кучеренко показалась на красной дорожке в Каннах. Знаменитость побывала на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.

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Кто такая Ирина Билык?

Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

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