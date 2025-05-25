Ирина Билык удивила видом своих сыновей и раскрыла секрет личной жизни

Вы узнаете:
- Ирина Билык показала сыновей
- Как певица любит проводить время
Украинская известная певица Ирина Билык показала фото со своими сыновьями и удивила своим признанием.
На своей странице в соцсетях артистка пообщалась с поклонниками и отметила, что наиболее ценит время с родными.
Напомним, у Билык двое сыновей – 26-летний Глеб и 9-летний Табриз.
Также знаменитость рассказала, что сейчас она не влюблена и не состоит в отношениях с мужчиной.
Отметим, у певицы были романы с продюсером Юрием Никитиным, с моделью Андреем Оверчуком, от которого она родила старшего сына. Также она была в долгосрочных отношениях с Дмитрием Коляденко и Дмитрием Дикусаром, но официально вышла замуж только один раз за азербайджанского режиссера и фотографа Аслана Ахмадова, с которым развелась после 6 лет брака.
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Отметим, как сообщал Главред, актриса Римма Зюбина высказала свое мнение о Тоне Паперной, которая живет в Москве и молчит о полномасштабном нападении РФ на ее родную страну. Также она отметила, что ей жаль Сумскую, ведь ей постоянно приходится оправдываться за выбор дочери.
А также ведущая и модель Александра Кучеренко показалась на красной дорожке в Каннах. Знаменитость побывала на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.
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Кто такая Ирина Билык?
Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.
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