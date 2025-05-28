Трамп отреагировал на удары РФ по Украине и вспомнил о санкциях против Москвы

Американский лидер ответил, почему не вводит новые санкции против России.

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Трамп сделал новые заявления о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП Украины, ГСЧС

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Трамп разочарован массированными обстрелами Украины со стороны России

Америка не вводит новые санкции против Москвы, чтобы не испортить шансы на мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что он "очень разочарован" массированными обстрелами Украины, которые состоялись в минувшие выходные. При этом Америка все еще не вводит жесткие санкции против России, чтобы не испортить "соглашение". Об этом американский лидер сказал журналистам в Белом доме, цитирует CNN.

"Я могу сказать лишь то, что я очень разочарован тем, что произошло несколько ночей назад, когда людей (в Украине - Главред) убили посреди того, что можно назвать переговорами. Я очень разочарован этим. Очень-очень разочарован", - сказал президент США. видео дня

На вопрос, почему он не ввел санкции против России, Трамп ответил, что не хочет "портить" шансы на мирное соглашение, добавив, что при необходимости встретится с Владимиром Зеленским и Путиным.

"Я думаю, что я близок к заключению соглашения, я не хочу испортить его этим", - сказал он.

Также Трамп заявил, что готов, если потребуется, к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Трамп разъярен на Путина - новости по теме

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп назвал главу Кремля Владимира Путина "абсолютно сумасшедшим". Это заявление прозвучало на фоне того, что Россия уже несколько дней подряд массированно обстреливает Украину дронами и ракетами.

Кроме того, Трамп не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.

Позже американский лидер обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и заявил, что без него с Россией произошло бы "много плохих вещей". В ответ заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев разразился угрозами. В частности, Медведев заявил, что есть только одна на самом деле плохая вещь - это Третья мировая война.

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Что известно о CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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