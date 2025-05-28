Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Пришел весь город": в Житомирской области попрощались с детьми, которых убила РФ

Марина Фурман
28 мая 2025, 19:51
420
Тамара и Станислав учились в музыкальной школе, а Роман - обожал историю Украины и физику.
прощание с детьми
Во время массированной атаки на Житомирщине погибли трое детей / Коллаж: Главред, фото: Лицей №1, скриншот из видео

Основное:

  • В Житомирской области попрощались с тремя детьми из одной семьи
  • Дети погибли в результате вражеской атаки 25 мая
  • Родители детей выжили, но мать находится в больнице в тяжелом состоянии

В среду, 28 мая, в городе Коростышев Житомирской области состоялось прощание с тремя детьми семьи Мартынюков, которые погибли в результате вражеской атаки в ночь на 25 мая. Все они - из одной многодетной семьи, сообщает Суспільне.Житомир.

Прощание с детьми проходило в местном доме культуры.

видео дня

"Тяжелое событие для каждого жителя нашей общины. Эта трагедия произошла с многодетной семьей, которая растила пятерых детей. Прекрасная семья по отзывам соседей и других жителей общины. Двое старших детей живут отдельно, поэтому их в доме не было во время удара. Были родители и трое младших детей. Детки погибли", - сказал журналистам исполняющий обязанности Коростышевского городского головы Юрий Денисовец.

Он добавил, что родители детей выжили, мама в тяжелом состоянии - ее вчера успешно прооперировали.

Папа детей получил не такие серьезные повреждения, он присутствовал на похоронах.

Известно, что мать погибших детей работала учительницей. По словам одной из жительниц города, семья Мартынюков имела прекрасных детей, а потому очень сложно осознавать, что они погибли.

Младшие дети - Тамара и Станислав - были учениками Коростышевской детской музыкальной школы.

"Буквально на днях должен был быть выпускной вечер, на котором мы двух наших учеников награждали бы за успешную учебу. Они были способные, талантливые и большие молодцы - они учились у своей родной тети в классе домры. Все мы все в скорби и искренне сочувствуем семье, которая потеряла трех своих детей", - сказала исполняющая обязанности директора Коростышевской детской музыкальной школы Екатерина Горобчук.

Преподавательница музыкальной школы добавила, что Тамара - была отличницей, была лучшей в классе и всегда была любимицей учителей.

Директор лицея, где учились дети вспоминает, что 17-летний Роман готовился к НМТ и увлекался историей Украины. Он всегда доказывал свое мнение. Также обожал уроки физики.

Корреспондентка hromadske передает, что чтобы положить цветы к гробам выстраивалась длинная очередь. Букеты, казалось бы, могли полностью заполнить помещение, если бы их быстро не убирали, чтобы освободить место для новых.

"Столько людей. Похоже, пришел весь город", - говорили женщины, которые ждали своей очереди на улице, чтобы попрощаться с детьми.

Массированный удар России по Украине 25 мая - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на воскресенье, 25 мая, оккупационные войска РФ осуществили массированную воздушную атаку с применением ракет и БПЛА типа "Шахед" на ряд украинских регионов. Под вражеский удар попали Киев, Киевская, Черниговская, Полтавская, Днепропетровская, Сумская, Житомирская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Одесская, Николаевская и Харьковская области.

Позже выяснилось, что в Житомирской области в результате вражеской атаки погибли 3 ребенка. По данным спасателей, детям было 8, 12 и 17 лет, тело одного деблокировали.

В коростышевском лицее №1 имени Густава Олизара, где учились дети рассказывали, что Россия убила одиннадцатиклассника Романа, шестиклассницу Тамару и третьеклассника Станислава. Учителя погибших детей говорили, что у 17-летнего Романа вскоре должен был быть выпускной - парень завершал обучение в школе.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Житомирская область новости Украины ракетный удар Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп отреагировал на удары РФ по Украине и вспомнил о санкциях против Москвы

Трамп отреагировал на удары РФ по Украине и вспомнил о санкциях против Москвы

20:13Мир
"Пришел весь город": в Житомирской области попрощались с детьми, которых убила РФ

"Пришел весь город": в Житомирской области попрощались с детьми, которых убила РФ

19:51Украина
РФ покажет Украине "меморандум" на новых переговорах: Лавров назвал дату и место

РФ покажет Украине "меморандум" на новых переговорах: Лавров назвал дату и место

19:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
Влупила усиленная магнитная буря: Украину трусит почти 7-балльный шторм

Влупила усиленная магнитная буря: Украину трусит почти 7-балльный шторм

Ампутация и сепсис: Киркорову стало хуже, он остается в больнице

Ампутация и сепсис: Киркорову стало хуже, он остается в больнице

Ирину Федишин публично обматерил известный певец - как это случилось

Ирину Федишин публично обматерил известный певец - как это случилось

Гороскоп Таро на завтра 29 мая: Девам - победа, Козерогам - светлое послание

Гороскоп Таро на завтра 29 мая: Девам - победа, Козерогам - светлое послание

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 мая (обновляется)

Последние новости

20:36

Кому из водителей можно ехать быстрее всех: задача ПДД, которая под силу не всем

20:28

"Разозлит Путина до смерти": в СМИ назвали шаг Украины, который разрушит гордость РФ

20:13

Трамп отреагировал на удары РФ по Украине и вспомнил о санкциях против Москвы

19:51

"Пришел весь город": в Житомирской области попрощались с детьми, которых убила РФ

19:47

Зеленский отменил важную поездку на мероприятие в Германии – что произошло

Санкции не работают, в таком масштабе Россия может воевать вечно - экономист НекрасовСанкции не работают, в таком масштабе Россия может воевать вечно - экономист Некрасов
19:45

Такие буквы сейчас не встретишь: что означает тайная надпись на купюре 20 гривенВидео

19:39

Есть две популярные ошибки: эксперт раскрыл, как на самом деле надо держать вилкуВидео

19:31

РФ покажет Украине "меморандум" на новых переговорах: Лавров назвал дату и место

19:25

Не узнать: итальянский певец засветил редкое фото затворницы Софи Лорен

Реклама
19:10

Трамп разочаровался в Путине? Когда будут санкции?мнение

18:52

РФ накопила 50 тысяч военных на Сумском направлении: что говорят пограничники

18:51

Конец войны до лета 2026 года: у Зеленского раскрыли реалистичный сценарий

18:44

Стал только лучше: как сейчас выглядит красавчик-меджай из фильмов "Мумия"

18:32

Цены упали на 20%: в Украине резко дешевеет один из самых популярных овощей

18:25

Критически важные предприятия могут забронировать больше работников - Минцифра

18:21

Почему нужно мыть автомобиль после дождя: ответ удивит многих водителейВидео

18:12

Киевлян обманывают о возрасте Киева: историк рассекретил дату основания столицыВидео

17:41

Германия вооружит Украину дополнительно на 5 млрд евро - детали

17:39

Интересный психологический тест, который раскроет скрытые черты личности

17:34

"Ничего нового": Зеленский раскритиковал РФ за "меморандум", которого никто не видел

Реклама
17:06

"Кто вообще одобрил?": Ани Лорак попала в крупные неприятности в РФ

17:02

"Сняты все ограничения": Мерц заинтриговал ответом на вопрос о Taurus в Украине

16:55

"Война до июня 2026 года": Зеленский сказал, как ускорить окончание боевых действий

16:43

Боролся с тяжелой болезнью: умер народный депутат Украины Сергей Швец

16:35

Можно ли спать после причастия: священник удивил ответомВидео

16:33

В 50 гривен не уложиться: в Украине вдвое подорожал сезонный овощ

16:31

ВСУ атаковали четыре ключевых предприятия "оборонки" РФ: Генштаб раскрыл детали

16:11

Кто может почетно выйти на пенсию в Украине уже с 45 лет

16:00

4 знака зодиака, из которых получаются самые преданные жены

15:51

У Путина заговорили о "перемирии" и рассказали об условиях прекращения огня

15:41

Видят мир не только черно-белым: сколько цветов различают собаки

15:40

Круче метро: где в Украине есть уникальный транспорт с левосторонним движением

15:39

Украинцам грозит депортация: за что могут выслать из Польши, Германии, Чехии

15:36

Тяжелая борьба: сестра покойной Фриске сообщила о болезни

15:30

"Не ведитесь!": СБУ и боксер Усик рассказали детям, как не стать агентом РФ

15:20

Зарплаты чиновников космически выросли: кто получает более 100 тысяч в месяц

15:19

В Германии заявили о "пощечине" со стороны Путина и пообещали усилить давления

14:58

Пробили десятилетний рекорд: украинцы хватаются за голову из-за стоимости ягод

14:54

"На манекен похожа": Ирину Билык на новом фото захейтили за "ненатуральность"

14:46

Людей призвали не ставить огурцы рядом с помидорами: в чем причина

Реклама
14:46

Есть ли угроза штурма 50-тысячной группировки РФ: в ВСУ сделали важное заявление

14:45

29 мая - Вознесение Господне: как провести этот церковный праздник

14:35

Какая нить привязана к банану: только гений разгадает загадку за 5 секунд

14:30

"Только усугубит ситуацию": Елена Зеленская сделала важное заявление

13:57

Экс-жена Хью Джекмана рассказала, почему их 27-летний брак распался

13:53

Погода будет удивлять: известно, какие области Украины накроют сильные ливни

13:53

Найден хлеб эпохи бронзового века: какой был на вкус и что известно о рецепте

13:51

Китайский гороскоп на завтра 29 мая: Быкам - обиды, Тиграм - драма

13:51

Путин выдвинул условия для прекращения войны и требует гарантий от НАТО - СМИ

13:29

Берлин поможет Киеву разработать крылатые ракеты дальностью до 2500 км – BILD

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменськихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять