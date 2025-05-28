"Пришел весь город": в Житомирской области попрощались с детьми, которых убила РФ

Тамара и Станислав учились в музыкальной школе, а Роман - обожал историю Украины и физику.

https://glavred.info/ukraine/prishel-ves-gorod-v-zhitomirskoy-oblasti-poproshchalis-s-detmi-kotoryh-ubila-rf-10668629.html Ссылка скопирована

Во время массированной атаки на Житомирщине погибли трое детей / Коллаж: Главред, фото: Лицей №1, скриншот из видео

Основное:

В Житомирской области попрощались с тремя детьми из одной семьи

Дети погибли в результате вражеской атаки 25 мая

Родители детей выжили, но мать находится в больнице в тяжелом состоянии

В среду, 28 мая, в городе Коростышев Житомирской области состоялось прощание с тремя детьми семьи Мартынюков, которые погибли в результате вражеской атаки в ночь на 25 мая. Все они - из одной многодетной семьи, сообщает Суспільне.Житомир.

Прощание с детьми проходило в местном доме культуры.

видео дня

"Тяжелое событие для каждого жителя нашей общины. Эта трагедия произошла с многодетной семьей, которая растила пятерых детей. Прекрасная семья по отзывам соседей и других жителей общины. Двое старших детей живут отдельно, поэтому их в доме не было во время удара. Были родители и трое младших детей. Детки погибли", - сказал журналистам исполняющий обязанности Коростышевского городского головы Юрий Денисовец.

Он добавил, что родители детей выжили, мама в тяжелом состоянии - ее вчера успешно прооперировали.

Папа детей получил не такие серьезные повреждения, он присутствовал на похоронах.

Известно, что мать погибших детей работала учительницей. По словам одной из жительниц города, семья Мартынюков имела прекрасных детей, а потому очень сложно осознавать, что они погибли.

Младшие дети - Тамара и Станислав - были учениками Коростышевской детской музыкальной школы.

"Буквально на днях должен был быть выпускной вечер, на котором мы двух наших учеников награждали бы за успешную учебу. Они были способные, талантливые и большие молодцы - они учились у своей родной тети в классе домры. Все мы все в скорби и искренне сочувствуем семье, которая потеряла трех своих детей", - сказала исполняющая обязанности директора Коростышевской детской музыкальной школы Екатерина Горобчук.

Преподавательница музыкальной школы добавила, что Тамара - была отличницей, была лучшей в классе и всегда была любимицей учителей.

Директор лицея, где учились дети вспоминает, что 17-летний Роман готовился к НМТ и увлекался историей Украины. Он всегда доказывал свое мнение. Также обожал уроки физики.

Корреспондентка hromadske передает, что чтобы положить цветы к гробам выстраивалась длинная очередь. Букеты, казалось бы, могли полностью заполнить помещение, если бы их быстро не убирали, чтобы освободить место для новых.

"Столько людей. Похоже, пришел весь город", - говорили женщины, которые ждали своей очереди на улице, чтобы попрощаться с детьми.

Массированный удар России по Украине 25 мая - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на воскресенье, 25 мая, оккупационные войска РФ осуществили массированную воздушную атаку с применением ракет и БПЛА типа "Шахед" на ряд украинских регионов. Под вражеский удар попали Киев, Киевская, Черниговская, Полтавская, Днепропетровская, Сумская, Житомирская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Одесская, Николаевская и Харьковская области.

Позже выяснилось, что в Житомирской области в результате вражеской атаки погибли 3 ребенка. По данным спасателей, детям было 8, 12 и 17 лет, тело одного деблокировали.

В коростышевском лицее №1 имени Густава Олизара, где учились дети рассказывали, что Россия убила одиннадцатиклассника Романа, шестиклассницу Тамару и третьеклассника Станислава. Учителя погибших детей говорили, что у 17-летнего Романа вскоре должен был быть выпускной - парень завершал обучение в школе.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред