"Больше не сядут за парты": Россия убила троих детей из одной семьи

У 17-летнего Романа, который погиб в результате вражеского удара, вскоре должен быть выпускной в школе.

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Россияне атаковали этой ночью Житомирскую область / Коллаж: Главред, фото: Лицей №1

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Враг атаковал Украину дронами и ракетами

В результате российского удара в Житомирской области погибли 3 детей

Родители школьников находятся в больнице

В ночь на 25 мая, российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами и ракетами. В результате вражеского удара в Житомирской области погибли трое детей из семьи Мартынюков - восьмилетний Станислав, 12-летняя Тамара и 17-летний Роман. О трагедии рассказали в коростышевском лицее №1 имени Густава Олизара, где учились дети.

"Сегодня в результате жестокой ночной атаки мы потеряли трех наших детей. Ученики нашего лицея - одиннадцатиклассник Роман, шестиклассница Тамара и третьеклассник Станислав - больше не придут в свои классы, не сядут за парты, не улыбнутся друзьям. Все оборвала война", - написали в учебном заведении. видео дня

Учителя погибших детей рассказали, что у 17-летнего Романа вскоре должен был быть выпускной - парень заканчивал обучение в школе.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что погибшие дети были из одной семьи.

Из-за вражеского удара также пострадали их родители, которые сейчас находятся в больнице. Мать детей получила тяжелые ранения.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, оккупанты РФ нанесли массированный удар ракетами и БПЛА по Киеву и другим городам и населенным пунктам Украины. Взрывы прогремели во множестве областей. Есть пострадавшие. Погибли люди. Повреждены и разрушены здания.

Позже президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку врага. Он заявил, что в ночь на 25 мая, россияне выпустили по Украине почти 300 ударных беспилотников и около 70 ракет различных типов, включая баллистические. Украинский лидер подчеркнул, что каждый такой террористический российский удар - это достаточная причина для новых санкций против России.

Кроме того, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предупредил, что, судя по всему, существует угроза повторных комбинированных воздушных ударов по Украине со стороны российских оккупантов.

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Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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