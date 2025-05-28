Людей призвали не ставить огурцы рядом с помидорами: в чем причина

Один лайфхак поможет сохранять огурцы свежими и хрустящими на несколько дней дольше.

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Как долго хранить огурцы / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно хранить огурцы

С каким овощем нельзя хранить огурцы

Огурцы - это популярный овощ, который используется для приготовления разнообразных блюд. Но он может быстро испортиться, если неправильно хранить его в холодильнике.

Главред решил разобраться, куда можно положить огурцы, чтобы они хранились дольше.

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Почему огурцы быстро портятся

Огурцы в основном состоят из воды, а это означает, что они склонны к мягкости или плесневению, если их неправильно хранить в холодильнике, пишет express.co.uk.

В частности, многие люди делают большую ошибку, когда хранят огурцы рядом с другими салатными овощами, такими как помидоры, которые производят большое количество газообразного этилена.

"Этилен - это естественное вещество, которое способствует созреванию, чтобы усилить вкус, но если его много накапливается в воздухе, это приведет к быстрой порче всех продуктов поблизости", - говорится в сообщении.

Как продлить срок хранения огурцов

Повар Мелани Мендельсон рассказала, что лучший способ сохранить огурцы свежими долго - это хранить их в бумажном полотенце.

"В чем мой секрет, как дольше сохранять свежесть огурцов? Вот он: заверните каждый огурец отдельно в бумажное полотенце, а затем положите все огурцы, завернутые в бумажные полотенца, в полиэтиленовый пакет. Положите полиэтиленовый пакет с огурцами в холодильник. Вот и все! Это работает как магия - огурцы будут оставаться идеально свежими в течение долгого периода времени", - подчеркнула женщина.

По ее словам, бумажные полотенца будут поглощать любую воду, делая пространство для хранения сухим, что уменьшит риски появления плесени или гниения.

Как долго хранятся продукты в холодильнике / Инфографика: Главред

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